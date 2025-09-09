Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: सलमान खान की सुरक्षा पर जीरो कॉम्प्रोमाइज, सेट पर अब लाइव ऑडियंस की एंट्री बैन

Bigg Boss 19: सलमान खान की सुरक्षा पर जीरो कॉम्प्रोमाइज, सेट पर अब लाइव ऑडियंस की एंट्री बैन

Salman Khan Security: सलमान खान को मिल रही धमकियों के चलते बिग बॉस 19 के सेट पर सिक्योरिटी अब सख्त कर दी गई है। अब लाइव ऑडियंस की एंट्री पर भी रोक लगा दिया गया है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 20:49:30 IST

Salman Khan
Salman Khan

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जैसे बड़े रियलिटी शो की चमक-दमक के पीछे एक और बड़ी हकीकत है, सलमान खान (Salman Khan) की सिक्योरिटी। पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, और इसी वजह से मेकर्स ने इस बार सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त कर दिए हैं।

शो से जुड़े ऋषि नेगी (Rishi Negi), जो बिग बॉस के मेकर्स (Bigg Boss ke makers) में से एक हैं, उन्होंने हाल ही में इन सिक्योरिटी प्लांस पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सलमान के खिलाफ मिली डेथ थ्रेट्स (Death Threats Against Salman Khan) को देखते हुए कोई भी रिस्क लेने का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि इस सीजन में लाइव ऑडियंस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।

तीन शिफ्टों में काम कर रही टीम

Rishi Negi के मुताबिक, बिग बॉस के सेट पर करीब 600 लोगों की टीम काम कर रही है। ये टीम तीन शिफ्टों में 24×7 एक्टिव रहती है ताकि किसी भी हालात से तुरंत निपटा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी वर्कफोर्स में महिलाओं की भी बराबर की मौजूदगी है, यानी सुरक्षा और कंटेंट दोनों मोर्चों पर पूरा बैलेंस रखा गया है।

स्प्लिट्सविला X5 की विजेता Akriti Negi पर लट्टू हुए भोजपुरी सुपर स्टार Pawan Singh! शो में जाते ही ऑफर की फिल्म

भाईजान की सिक्योरिटी में सख्ती

उन्होंने साफ कहा कि “जब बात कंटेंट सिक्योरिटी और ऑन-ग्राउंड लॉजिस्टिक्स की आती है, तो हम किसी भी तरह का समझौता नहीं करते। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है।” इतना ही नहीं, सेट पर मौजूद हर शख्स को लेकर बैकग्राउंड चेक, पहचान की पुष्टि और सिक्योरिटी क्लियरेंस को लेकर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। यानी इस बार दर्शक घर पर बैठकर शो का मजा लेंगे, लेकिन सेट पर उनकी एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी। बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) भले ही अपने ड्रामा और एंटरटेनमेंट के लिए जाना जाता हो, लेकिन सलमान खान (Salman Khan) की सुरक्षा के मामले में मेकर्स ने इस बार ‘नो कॉम्प्रोमाइज’ वाला स्टैंड ले लिया है।

लॉरेंस बिश्नोई गैंग कर चुका है हमला

गौरतलब है कि अप्रैल 2024 में मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर गोलियां चलाई गई थीं। बाद में खबर आई कि इस हमले के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrance Bishnoi Gang) का हाथ है। गैंगस्टर के भाई अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इस फायरिंग की जिम्मेदारी लेने का दावा भी किया था।

Bigg Boss 19: सलमान खान की सुरक्षा पर जीरो कॉम्प्रोमाइज, सेट पर अब लाइव ऑडियंस की एंट्री बैन

