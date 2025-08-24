Bigg Boss 19 के सेट पर इस भोजपुरी हसीना ने लगाए ठुमके, डांस वीडियो ने लगाई इंटरनेट पर आग, देसी अंदाज में एक्ट्रेस ने लूटी ली महफिल!

Bigg Boss 19 Neelam Giri: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड प्रीमियर को अब कुछ ही समय बाकी है। इस शो का प्रीमियर जियो हॉटस्टार और कलर्स पर टेलीकास्ट किया जानना है। हाल ही में मेकर्स ने नया प्रीमियर का पहला प्रोमो जारी कर दिया है। शो का प्रोमो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है। इस प्रोमो में शो की एक और फाइनल कंटेस्टेंट अपने डांस का कमाल दिखाती हुई नजर आ रही हैं। यह कोई और नहीं बल्कि नीलम गिरी है। भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी बिग बॉस के घर में तहलका मचाती हुई नजर आने वाली है। नीलम गिरी के चेहरे से मेकर्स ने पर्दा हटा दिया है।

शो का प्रोमो आया सामने

नीलम के फैंस उन्हें बिग बॉस के घर के अंदर देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें कि निलम गिरी पवन सिंह जैसे सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी है। वह भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा हैं। हाल ही में मेकर्स ने लेटेस्ट प्रोमो में एक्ट्रेस का फेस रिवील कर दिया है। प्रोमो में उनके जबरदस्त डांस की एक झलक देखने को मिली। प्रोमो ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

कौन है नीलम गिरी?

बता दें कि इस वीडियो में नीलम के साथ एक और लड़की डांस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि मेकर्स ने फिलहाल उनका चेहरा रिवील नहीं किया है। मेकर्स ने प्रोमो जारी कर कैप्शन में लिखा-देसी छोरी और विदेशी गोरी, आ रही है करने आपका दिल छोरी! इस प्रोमो को देख फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। नीलम उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वालीं हैं। वह भोजपुरी इंडस्ट्री में आने से पहले टिकटॉक स्टार थीं। इसके बाद भोजपुरी सुपरस्टार के साथ उन्होंने म्यूजिक वीडियो ‘धनिया हमार नया बाड़ी हो’ काम किया। लोगों ने उनके काम को काफी ज्यादा पसंद किया और अब वह सलमान खान के शो में धमाल मचाती हुई नजर आएंगी।

