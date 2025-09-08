Punjab Floods:’लंगर खिलाने वाले आज भूखे’, Salman ने घरवालों को दिखाई Bigg Boss 19 के बाहर की हकीकत

Salman Khan On Himachal Floods: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के वीकेंड का वार एपिसोड (Weekend Ka Vaar Episode) में सलमान खान (Salman Khan) ने घरवालों से एक गंभीर मुद्दा शेयर किया। उन्होंने पंजाब और हिमाचल में आई बाढ़ (Punjab-Himachal Floods) का जिक्र करते हुए कहा कि “वहां हालात बहुत बुरे हैं, तबाही मची हुई है।”

दरअसल, सलमान एक कंटेस्टेंट को खाने की बर्बादी को लेकर समझा रहे थे। उसी दौरान उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया में लोग खाने को तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि “उत्तराखंड, हिमाचल और अब पंजाब में बाढ़ और लैंड स्लाइड से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। खेत-फसल बर्बाद हो चुके हैं और जिन किसानों की बदौलत हम सबकी थाली भरती है, उनके पास आज अपने लिए भी अनाज नहीं है।”

बिग बॉस की टीम भी कर रही मदद

इसके आगे सलमान बोले कि “पंजाबी समाज हमेशा से लंगर और सेवा भावना के लिए जाना जाता है। वो भूखे को कभी निराश नहीं लौटाते। लेकिन, अब जब उनके सामने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी है, तो यह हमारा फर्ज बनता है कि हम भी मदद करें। उन्होंने यह भी बताया कि कई पंजाबी सितारे अपनी तरफ से राहत कार्यों में जुटे हैं और हम लोग भी यहां से कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो भी होगा हम करेंगे।”

सबसे बड़ी आपदा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बाढ़ से पंजाब के 1,400 से ज्यादा गांव डूब गए। लाखों एकड़ खेती की जमीन पानी में समा गई और लगभग साढ़े तीन लाख लोग प्रभावित हुए। इसे पिछले तीन-चार दशकों की सबसे बड़ी आपदा कहा जा रहा है।

इन सितारों ने बढ़ाया मदद का हाथ

सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं। एमी विर्क ने 200 घरों की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया। वहीं, दिलजीत दोसांझ ने भी 10 गांव गोद लिए हैं। गिप्पी ग्रेवाल ने जानवरों के लिए चारा भेजा और करण औजला भी दवाइयां और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। इनके अलावा संजय दत्त, सोनू सूद और सोनम बाजवा जैसे कलाकारों ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है।