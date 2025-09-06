Home > मनोरंजन > टीवी > सलमान ने लगाई Gaurav Khanna की क्लास, वीकेंड के वार पर घरवालों को दी ये सजा!

Bigg Boss 19 Weekend ka Vaar: बिग बॉस 19 का दूसरा वीकेंड का वार बेहद शानदार होने वाला है। एक बार फिर सलमान खान वीकेंड पर गौरव खन्ना अशनूर कौर और अमाल मलिक की क्लास लगाने वाला हैं।

Preeti Rajput
September 6, 2025

Bigg Boss 19 Salman Khan:  सलमान खान (Salman Khan) का पॉपूलर रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। इस शो के ज्यादातर केंटेस्टेंट घर में खूब धमाल मचाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शो में कई और कंटेस्टेंट में धमाकेदार एंट्री ली थी। दर्शकों को लग रहा थी कि वह शो में अलग ही धमाल मचाने वाले हैं। लेकिन, दर्शकों का ये अनुमान झूठा साबित हो गया है। जिस सदस्यों से लोगों की ज्यादा उम्मीद थी, वहीं घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस वीकेंट के वार में सलमान उन्हीं लोगों की क्लास लगाते हुए नजर आने वाले हैं। 

गौरव खन्ना पर बिफरे सलमान खान 

‘बिग बॉस 19’ में गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की एंट्री काफी दमदार रही थी। लोगों की उम्मीद थी, कि बाकी कई शोज की तरफ गौरव इस शो में भी आग लगा देंगे। दर्शक ‘अनुपमा’ फेम एक्टर को टीवी के सबसे बड़े रियलिटी शो में देखने के लिए काफी उत्सुक थे। लेकिन बीते कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि गौरव लोगों के बीच कहीं गायब ही हो गए हैं। गौरव सेफ साइड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को लेकर दूसरे वीकेंड के वार में सलमान ने गौरव की क्लास लगाई। घर के मुद्दों पर चुप रहने पर भाईजान उनसे नाराज नजर आए।

सलमान खान से नाराज हुए गौरव के फैन्स 

‘बिग बॉस ताजा खबर’ ने अपनी एक पोस्ट में बताया कि- वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना की क्लास ली। उन्हें घर के लीडर के तौर पर देखें, तो उनका मजबूत पक्ष गायब है। वह घर में सही का पक्ष नहीं लेते नजर आ रहे हैं। गौरव खन्ना को डांट पड़ने पर उनके फैन्स सलमान खान से नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर एक्टर के फैन्स उनके सपोर्ट में खड़े नजर आए।

सलमान खान ने इन लोगों को भी लगाई फटकार 

 सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड का वार में अशनूर कौर(Ashnoor Kaur), अमाल मलिक (Amaal Mallik) और नगमा को भी फटकार लगाई है। सलमान खान ने सभी को कॉफी ऑफर करते हुए कहा कि- वो हर वक्त नींद में होते हैं।  

