सलमान खान की बिग बॉस 19 फीस, बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों से भी ज्यादा है

Bigg Boss 19: बिग बॉस का नाम सुनते ही ड्रामा, एंटरटेनमेंट और कंट्रोवर्सी का तड़का याद आ जाता है। अब सोचिए, अगर ये शो डिजिटल-फर्स्ट हो, सलमान खान मोटी रकम के साथ आ रहे हों और साथ ही कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में नए-नए चेहरे हों… तो फिर आपके दिमाग में तो पूरा बवाल ही मच गया होगा। बिग बॉस 19 इस बार बिल्कुल नए अंदाज़ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एपिसोड सबसे पहले JioCinema/Hotstar पर रिलीज़ होंगे और उसके बाद टीवी पर। यानी जो फैंस इंतजार नहीं कर सकते, उनके लिए सीधा मोबाइल पर बिग बॉस का मसाला हाजिर होगा।

अब बात करते हैं भाईजान सलमान खान की। ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार सलमान केवल शुरुआती तीन महीने तक शो होस्ट करेंगे। लेकिन, उनकी फीस सुनकर आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। भाईजान करीब 120 से 150 करोड़ रुपए वसूलने वाले हैं! यानी सलमान का हर वीकेंड का वार बनेगा करोड़ों का वार। इसके बाद शो की बागडोर शायद फराह खान, करण जौहर या फिर अनिल कपूर जैसे सितारों के हाथ में जाएगी।

ये होंगे चर्चित चेहरे

कंटेस्टेंट्स की बात करें तो इस बार टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक के चर्चित नाम घर में एंट्री कर सकते हैं। चर्चा है कि धीरज धूपर, गौरव खन्ना, अशनूर कौर, नगमा मिराजकर और आवेज दरबार जैसे चेहरे नजर आ सकते हैं। साथ ही, AI तकनीक से बनाए गए वर्चुअल कंटेस्टेंट्स भी शो में धमाल मचा सकते हैं, जो इसे और भी अनोखा बना देगा।

5 महीने तक चलेगा शो

सबसे खास बात, यह सीजन करीब 5 महीने तक चलेगा। यानी दर्शकों को आधे साल तक रोज बिग बॉस का मसालेदार तड़का मिलेगा, जिसमें झगड़े, दोस्ती, प्यार, गेम और सलमान के धमाकेदार डायलॉग्स मिलेंगे। कुल मिलाकर, बिग बॉस 19 सिर्फ एक शो नहीं बल्कि पूरे साल की एंटरटेनमेंट खुराक साबित होने वाला है। अब देखना होगा कि कौन बनेगा जनता का चहेता और कौन निकलेगा फाइनल में हीरो!