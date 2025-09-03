Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: ‘Room of Faith’ टास्क में Tanya और Amaal के बीच हुआ बवाल, हाथ के इशारे ने मचाई हलचल

Tanya-Amaal Fight: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के नए “Room of Faith” टास्क में Tanya Mittal और Amaal Malik के बीच तीखी बहस हुई, जिसमें Amaal ने हाथ का नकारात्मक इशारा भी किया। जानें किस तरह इस ड्रामे ने घर को हिला दिया।

September 3, 2025

Bigg Boss 19 Room Of faith: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में इस सप्ताह एक नया मोड़ आया, जब  (Room of Faith) टास्क ने माहौल को पूरी तरह उबाल दिया। इस टास्क में कंटेस्टेंट्स को दो टीमों में बांटा गया। एक ‘लाल ट्रायंगल’ में जोखिम में रहे और दूसरी ‘हरे ट्रायंगल’ वालों का काम था उनमें से एक को नामांकन के लिए चुनना। इस चुनौती ने घर में सियासी खेल और टकराव की आशंका को और बढ़ा दिया। 

पहले राउंड में आवेज दरबार (Awez Darbar), फिर नगमा (Nagma), बसीर अली (Baseer Ali) इस सप्ताह के लिए नॉमिनेट हुए। इसके बाद सियासी भावनाओं का एक असली खेल शुरू हुआ। जिसमें घरों वालों की प्रतिक्रिया और उनकी रणनीतिक चालों ने घर को एक राजनीति के अखाड़े में बदल दिया। टास्क के दूसरे राउंड में मृदुल, नतालिया और नीलम शामिल थे। इस दौरान मृदुल और कुनिका आपस में भिड़े लेकिन आखिर में नॉमिनेट मृदुल तिवारी हुए। 

खासकर Tanya Mittal और Amaal Malik के बीच तीखी बहस देखने को मिली। एक मामूली चाय मग को रसोई तक रखने की कॉमेंट के बाद, अमाल ने तान्या की बात पर गुस्सा जताया और हाथ का संकेत देकर यह जाहिर कर दिया कि वह उसे घर से निकालने तक की कल्पना कर रहा है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुआ। बाकी घर वाले दोनों की तकरार को देखते हुए हंसते और मजाक उड़ाते रहे।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अमाल को कबीर सिंह कह डाला। तो वहीं, दूसरे ने कहा कि अमाल निहायती बदतमीज हैं। हालांकि, कई लोग इसपर अमाल का सपोर्ट भी करते दिख रहे हैं। तो कई यूजर्स तान्या को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। 

