Bigg Boss 19:’प्लेयर अच्छे हैं पर इंसान कतई नहीं’… Nehal Chudasama ने किसको लेकर किया ऐसा कॉमेंट

Bigg Boss 19 Controversy: बिग बॉस 19 का खेल अभी शुरू ही हुआ है। जैसे ही घर में कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई माहौल गरमा गया। पहले ही हफ्ते में प्यार, इमोशन, टकरार और गुस्सा सब देखने को मिला। इस बीच अब नेहल चुडासामा (Nehal Chudasama) का एक कॉमेंट चर्चा का विषय बना है जो उन्होंने एक कंटेस्टेंट के लिए कहा है।

नेहल ने बसीर और अश्नूर को बड़े ही तीखे अंदाज में कहा कि गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) चाहे एक मजबूत खिलाड़ी हों, लेकिन अच्छा इंसान कतई नहीं है। उनका आरोप था कि गौरव ने उन्हें कलेशी कहा था और यह बात नेहल के दिल में चुभ गई।

गौरव खन्ना पर निशाना

इतना ही नहीं, घर में पहले से ही गौरव की पकड़ मजबूत थी, खाना हो, कैप्टेंसी टास्क हो या घरवालों का ध्यान खींचने की उनकी प्लानिंग। लेकिन, जिनकी ताकत बड़ी होती है, उन्हें निशाना भी बड़ा मिलता है। तान्या मित्तल ने हाल ही की नॉमिनेशन प्रक्रिया में खुलकर कहा कि वह गौरव को इसलिए वोट कर रही हैं क्योंकि वह स्ट्रॉन्‍ हैं और यही वजह है कि वह उनके लिए खतरा हैं।

गौरव को किसने कहा कामचोर

इसके साथ ही जीशान कादरी ने भी रसोई में गरमागरम बहस के दौरान गौरव को कामचोर कह डाला था। जब राशन को लेकर बहस छिड़ी, तो घरवालों ने आरोप लगाया कि गौरव ने बहुत ज्यादा दाल खा ली जिस पर गौरव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा “कर दो नामिनेट”। इन सब घटनाओं में गौरव खुद को निशाने पर देख रहे हैं और इस वजह से वह और भी मजबूत तरीके से खेल को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग उन्हें इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि वो उन्हें मजबूत कंटेस्टेंट मानते हैं।