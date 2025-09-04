Home > मनोरंजन > कैमरे के सामने Neelam Giri का इमोशनल कन्फेशन, Bigg Boss के घर में फूट पड़ा दर्द

Neelam Giri Relationship: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी ने बिग बॉस 19 के मंच पर अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि उनका रिश्ता अब खत्म होने की कगार पर है और आत्मसम्मान ही उनके लिए सबसे अहम है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 16:20:51 IST

Neelam Giri
Neelam Giri

Neelam Giri Marriage: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का हर एपिसोड दर्शकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं होता। कभी झगड़े सुर्खियां बटोरते हैं तो कभी दोस्ती चर्चा में आ जाती है। मगर हाल ही के एक एपिसोड में जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। शो के दौरान नीलम गिरी (Neelam Giri) ने ऐसी बात कही जिसने उनके चाहने वालों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया।

दरअसल, घर के एक टास्क के बाद नीलम और कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। बातचीत हल्की-फुल्की शुरू हुई थी, लेकिन धीरे-धीरे नीलम का लहजा गंभीर होता चला गया। उन्होंने अपने जीवन के उस पहलू को सामने रखा, जिसे उन्होंने अब तक कैमरे से छुपाए रखा था।

यहां देखें वीडियो



शादी शुदा हैं नीलम गिरी

नीलम ने बताया कि वह शादीशुदा हैं, लेकिन उनका रिश्ता अब लगभग खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि हर इंसान रिश्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर जब आत्मसम्मान आड़े आ जाए, तो पीछे हट जाना ही सही होता है। उनकी इस बात ने घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी चुप कर दिया।

छोटा-सा टॉप पहन यह कैसे बैठीं भोजपुरी हसीना, कैमरा में कैप्चर हो गया ‘प्राइवेट पार्ट’

टूटने की कगार पर है नीलम की शादी

नीलम का साफ कहना था कि जीवन में स्वाभिमान सबसे ऊपर है। रिश्ते टूटने का दर्द जरूर होता है, मगर खुद की पहचान और इज्जत से बड़ा कुछ नहीं। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर नीलम गिरी की जमकर चर्चा होने लगी। फैंस ने उनकी हिम्मत की तारीफ करते हुए लिखा कि उन्होंने लाखों महिलाओं को प्रेरणा दी है।

असल जिंदगी सामने लाता है बिग बॉस

बिग बॉस के मंच पर अक्सर कंटेस्टेंट्स का असली चेहरा सामने आता है। नीलम गिरी का यह सच भी इसी का हिस्सा बना, जिसने एक बार फिर साबित किया कि यह शो सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि जिंदगी के सच्चे अनुभव भी दिखाता है।

Arjun Kapoor की बहन का छलका दर्द, बोलीं-आंटियां मुझे घूरती थीं, पिता बोनी कपूर के तलाक पर कही इतनी बड़ी बात

Tags: Bhojpuri Actress Neelam Giri, Bigg Boss19 Neelam Giri, neelam giri, Neelam Giri Latest Video, Neelam Giri news
