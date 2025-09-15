Bigg Boss 19 की Natalia का सेक्सी फिगर देख मदहोश हुए फैंस, बोले- Mia Khalifa फेल है…

Natalia Janoszek bikini Look: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट रहीं नतालिया (Natalia Janoszek) अब बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुकी हैं. लेकिन, शो से बाहर आने के बाद भी उनकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. उनके फैंस उन्हें खूब प्यार भी दे रहे हैं. शो में उनकी और मृदुल की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया. लेकिन, अब बाहर आने के बाद उनके बोल्ड लुक्स को लेकर चर्चा गरम हो गई है. जी हां, इंस्टाग्राम पर उनका बोल्ड लुक लोगों के होश उड़ा रहा है.

अगर आप नतालिया का इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रोल करते हैं तो आप उनकी हद से ज्यादा सेक्सी तस्वीरें देख सकेंगे. ब्लैक बिकिनी में भी नतालिया का अवतार देखते ही बन रहा है. यही वजह है कि उन्हें उनके चाहने वालों का खूब प्यार मिलता है. फैंस भी उनकी तस्वीरों पर कमेंट्स की बारिश कर रहे हैं.

कम कपड़ों में सेक्सी लग रही हैं नतालिया

बिकिनी में देख बन जाएगा मूड







बिकिनी में नतालिया को देख लोग आंहें भरने पर मजबूर हो रहे हैं. साथ ही, उनका सेक्सी स्टाइल और पोज देने का तरीका भी देखने वाला है. उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल है. एक एक पोज में नतालिया अपनी फैंस के दिलों पर छूरिया चला रही हैं.

नतालिया का हर पोज है सेक्सी







बाथटब में भी नतालिया ने कई फोटोशूट शेयर किए हैं. साथ ही, बिस्तर पर लेटकर एक्ट्रेस ने जो सेक्सी पोज डाले हैं उन्हें देखकर तो आपकी नींदे उड़ना तय है. क्लीवेज देख नतालिया के फैंस मदहोश हो रहे हैं.

