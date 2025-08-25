Exclusive: कौन है Natalia Janoszek? जो घरवालों को लिए बनेंगी बड़ी मुसीबत! जानें क्या है इनका गेम प्लान…

Bigg Boss 19 Natalia Janoszek: बिग बॉस 19′ जियो हॉटस्टार पर शुरू हो चुका है और दर्शकों को बांधे हुए है। सलमान खान जैसे ही कंटेस्टेंट्स का परिचय करवा रहे हैं, पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक गौरव खन्ना के साथ शो में शामिल हो गई हैं। उन्होंने अपनी हिंदी बोलने की कला से भी सलमान और दर्शकों को प्रभावित किया है। इस शो में जाने से पहले नतालिया ने इनखबर से बातचीत में कई बिंदूओं को लेकर चर्चा की है।

ये चीज नहीं बर्दाशत कर सकती हैं नतालिया

इस बातचीत के दौरान नतालिया से सबसे पहला सवाल किया गया कि- क्या आपको लगता है कि बिग बॉस 19 में भाषा की बाधा आपकी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक हो सकती है? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि- हां मुझे लगता है कि हिंदी को लेकर कुछ चीजें प्रॉबलम बन सकती हैं। रियलिटी शोज़ में सोशल मीडिया की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि- सोशल मीडिया पर अफावहें तेजी से फैल जाती हैं, जिसके कारण सच्चाई का पता लगने में काफी समय लग जाता है। अब बिग बॉस के घर में जाकर हमें लोगों की सच्चाई का पता लग सकेगा।

वहीं बिग बॉस हाउस में एक चीज़ जो आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी इस सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि- मैं बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। फिर चाहे वह किसी को लेकर भी क्यो ना हों। मुझे वह बर्दाशत नहीं होता है।

कौन है नतालिया जानोसज़ेक?