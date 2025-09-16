Bigg Boss 19: बेघर होते ही Natalia Janoszek ने खोले कई राज! बताया किसे मिल सकती है ट्रॉफी

Natalia Janoszek Exclusive Interview: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से सबसे पहले बाहर हुईं पोलिश एक्ट्रेस और मॉडल नतालिया जानोशेक (Natalia Janoszek) ने इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म Inkhabar को अपना पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया. इस बातचीत में उन्होंने घर के अंदर बिताए पलों, अपनी इविक्शन पर प्रतिक्रिया और बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ रिश्तों पर खुलकर बात की.

नतालिया का कहना है कि बिग बॉस का अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा. भले ही सफर छोटा रहा हो, लेकिन उन्होंने इससे बहुत कुछ सीखा. शो के फॉर्मेट, घर का माहौल और कंटेस्टेंट्स के बीच बदलते रिश्तों को लेकर उन्होंने कई दिलचस्प बातें शेयर कीं. यहां पढ़ें इंटरव्यू के बाकी सवाल और जवाब.

नतालिया ने कहा कि बिग बॉस का हिस्सा बनना उनके लिए बेहद खास रहा. भले ही उनकी जर्नी छोटी रही, लेकिन उन्होंने शो के अंदर लगभग सभी कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए. उन्होंने माना कि उनका एलिमिनेशन भाषा की वजह से नहीं बल्कि टास्क के कारण हुआ.

मृदुल के साथ अपने रिश्ते को लेकर उन्होंने बताया कि शुरुआत में सब अच्छा था लेकिन बाद में कई गलतफहमियों के कारण दूरी आ गई. लेकिन, उन्होंने कहा ये सब गेम का एक हिस्सा है. उन्होंने बाकी कंटेस्टेंट्स को टिप देते हुए कहा कि शो में टिके रहने के लिए ईमानदार रहना और खुलकर कम्युनिकेट करना सबसे जरूरी है.

शुरुआती हफ्ते विनर बताना मुश्किल

टॉप 3 और विजेता पर नतालिया ने कहा कि अभी शुरुआती हफ्ते हैं, इसलिए कोई भी प्रेडिक्शन करना मुश्किल है. हालांकि, उन्होंने मृदुल और गौरव को घर का सबसे स्ट्रॉंग कंटेंडर बताया. नतालिया ने कहा कि उन्हें बिग बॉस के घर का डांस और मॉर्निंग सॉन्ग बहुत पसंद आया.

नतालिया के म्यूजिक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं

वाइल्ड कार्ड एंट्री पर उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो वह जरूर दोबारा घर में जाना चाहेंगी और इस बार खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बोल्ड तरीके से दिखाएंगी. वहीं, करियर पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी कुछ बॉलीवुड फिल्में और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जिससे उन्हें भारत में और पहचान मिलेगी.