Bigg Boss 19: Natalia Janoszek का खुलासा, क्यों खिंचती रहीं ‘बैड बॉयज’ की तरफ

Natalia Janoszek Toxic Relatioship: बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट नतालिया जानोशेज ने शो में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि क्यों वह हमेशा बैड बॉयज और टॉक्सिक रिलेशनशिप की ओर खिंचती रहीं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 2, 2025 17:59:16 IST

Natalia Janoszek Talks About Love Life: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का हर सीजन अपने कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ और इमोशनल जर्नी की वजह से सुर्खियों में रहता है। इस बार घर में मौजूद नतालिया जानोशेज (Natalia Janoszek) भी अपने दिल की बात कहकर चर्चा का हिस्सा बनीं। शो में वह ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट दिखती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहानी कुछ और ही रही है। हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़ा ऐसा राज खोला, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।

नतालिया को पसंद हैं ऐसे लड़के

नतालिया ने बताया कि उनका झुकाव हमेशा “बैड बॉयज” की ओर रहा है और उन्होंने कई बार खुद को टॉक्सिक रिलेशनशिप में पाया। उनकी मानें तो उन्हें हमेशा “एक्सट्रीम” पसंद आता था क्योंकि उसमें उन्हें थ्रिल महसूस होता था। लेकिन, अब वह मानती हैं कि उन्हें अपनी च्वाइसेज में बदलाव करना जरूरी है।

पिता को लेकर किया खुलासा



इसी बातचीत में नतालिया ने अपने बचपन की एक गहरी कमी का भी जिक्र किया। उन्होंने साफ कहा कि उनके जीवन में पिता का रोल कभी नहीं रहा, जिसकी वजह से वह अक्सर अपने बॉयफ्रेंड्स की बातों पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेती थीं। वह बताती हैं कि हर बार खुद को अपने पार्टनर की उम्मीदों के मुताबिक बदल देती थीं। हालांकि, अब उन्होंने तय किया है कि वह और रिजर्व्ड रहेंगी और खुद की असली पहचान के साथ जिएंगी।

नतालिया का गेम

वहीं, बात करें शो की तो नतालिया ने बिग बॉस 19 में हर कंटेस्टेंट के साथ अपनी एक सॉफ्ट बॉन्डिंग बना के रखी है। उनकी पर्सनैलिटी दर्शकों को भी पसंद आ रही है। शायद यही वजह है कि पहले हफ्ते में ही नॉमिनेट होने के बाद भी उनके फैंस के उन्हें एलिमिनेट होने से बचा लिया है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि पोलैंड की ये क्वीन बीबी हाउस में कितने हफ्ते पार करती है?

