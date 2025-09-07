Home > मनोरंजन > इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan

इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan

Bigg Boss 19 Update: सलमान खान (Salman Khan) का टीवी शो बिग बॉस 19 का आज का एपिसोड बड़ा ही मजेदार होने वाला है। इस शो के वीनर रह चुके मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) एक बार फिर धमाल मचाते नजर आएंगे। शो का प्रोमो मेकर्स ने जारी कर दिया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 7, 2025 08:29:00 IST

v
v

Bigg Boss 19 Wildcard Contestant:  बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का टीवी शो बिग बॉस 19 दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। हाल ही में शो का नया प्रोमो मेकर्स ने जारी कर दिया है। वीकेंड के वार रविवार पर शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) इस रियलिटी शो में एंट्री लेने वाले है। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में दाखिल होने जा रहे हैं। 

मुनव्वर फारुकी ने शो में मचाया धमाल 

नए प्रोमो में मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) घरवालों को रोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ घरवालों को सपोर्ट करने के लिए उनके परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त भी नजर आने वाले हैं। जारी किए गए प्रोमो में मुनव्वर फारुकी घरवालों के साथ-साथ सलमान खान पर भी पंच लाइन मारते नजर आएं। 

सलमान खान पर भी कसा तंज 

मेकर्स की तरफ से जारी किए गए इस प्रोमो में दिखाया गया है कि मुनव्वर प्रणित मोरे (Pranit More) का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तू जब से घर में है, तब से कॉमेडी का सीन एकदम सही चल रहा है। मुन्नवर के साथ एक कपल भी स्टेज पर नजर आ रहा है, उनमें से लड़की कहती है कि हम दोनों का भी हैशटैग है। पूछने के बाद वह आगे कहती है कि हम दोनों मिलकर सल्लू हैशटैग तैयार किया है। इस पर मुनव्वर फारुकी तुरंत फिरकी लेते हुए कहते हैं कि- आप दोनों की भी शादी कभी नहीं होगी। 

काम के पड़े लाले तो हुस्न दिखाकर काम चला रही ये हसीना, Video देखने से पहले बंद कर लें दरवाजा

कौन होगा घर से बेघर? 

सलमान खान भी इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। मुनव्वर फारुकी और घर के सभी सदस्य भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सलमान खान ने मुनव्वर फारुकी और घरवालों को सपोर्ट करने वालों को जवाब देते हैं, हालांकि इसका पता तो आपको आज ही पता लगेगा। इसके लिए आपकों आज का एपिसोड देखने होगा। बता दें कि बिग बॉस के घर में कई घरवालों पर एविक्शन की तलवार लटक रही थी। हालांकि जानकारी के मुताबिक, इस हफ्ते शो से कोई भी सदस्या बाहर नहीं होने वाला है। 

तलाक की अफवाहों पर Govinda की पत्नी सुनीता आहूजा का चौंकाने वाला खुलासा! बोलीं- हर चीज की उम्र होती है…

Tags: bigg boss 19Munawar Faruquipranit moresalman khanShehbaz Badesha
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan
इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan
इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan
इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?