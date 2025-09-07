इस घरवाले की गर्दन पर लटकी तलवार? Munawar Faruqui ने आते ही मचाया धमाल, हंस-हंस कर लोटपोट हुए Salman Khan

Bigg Boss 19 Wildcard Contestant: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का टीवी शो बिग बॉस 19 दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। हाल ही में शो का नया प्रोमो मेकर्स ने जारी कर दिया है। वीकेंड के वार रविवार पर शहबाज बदेशा (Shehbaz Badesha) इस रियलिटी शो में एंट्री लेने वाले है। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर घर में दाखिल होने जा रहे हैं।

मुनव्वर फारुकी ने शो में मचाया धमाल

नए प्रोमो में मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) घरवालों को रोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ घरवालों को सपोर्ट करने के लिए उनके परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त भी नजर आने वाले हैं। जारी किए गए प्रोमो में मुनव्वर फारुकी घरवालों के साथ-साथ सलमान खान पर भी पंच लाइन मारते नजर आएं।

सलमान खान पर भी कसा तंज

मेकर्स की तरफ से जारी किए गए इस प्रोमो में दिखाया गया है कि मुनव्वर प्रणित मोरे (Pranit More) का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तू जब से घर में है, तब से कॉमेडी का सीन एकदम सही चल रहा है। मुन्नवर के साथ एक कपल भी स्टेज पर नजर आ रहा है, उनमें से लड़की कहती है कि हम दोनों का भी हैशटैग है। पूछने के बाद वह आगे कहती है कि हम दोनों मिलकर सल्लू हैशटैग तैयार किया है। इस पर मुनव्वर फारुकी तुरंत फिरकी लेते हुए कहते हैं कि- आप दोनों की भी शादी कभी नहीं होगी।

कौन होगा घर से बेघर?

सलमान खान भी इस पर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। मुनव्वर फारुकी और घर के सभी सदस्य भी जोर-जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन सलमान खान ने मुनव्वर फारुकी और घरवालों को सपोर्ट करने वालों को जवाब देते हैं, हालांकि इसका पता तो आपको आज ही पता लगेगा। इसके लिए आपकों आज का एपिसोड देखने होगा। बता दें कि बिग बॉस के घर में कई घरवालों पर एविक्शन की तलवार लटक रही थी। हालांकि जानकारी के मुताबिक, इस हफ्ते शो से कोई भी सदस्या बाहर नहीं होने वाला है।

