Shehnaaz Gill के भाई को मृदुल की बहन ने दिखाया आईना, Bigg Boss 19 शुरू होने से पहले ही हो गया पंगा!

Mridul Tiwari Sister Slam Shehbaz Badesha: 'बिग बॉस 19' के शुरू होने से पहले ही शहबाज बदेशा और मृदुल तिवारी के बीच भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। जिसकों लेकर अब मृदुल तिवारी की बहन शहनाज के भाई पर भड़कती नजर आ रही हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 24, 2025 17:40:00 IST

Mridul Tiwari Sister Slam Shehbaz Badesha: ‘बिग बॉस 19’ के शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी है। रियलिटी शो के शुरू होने से पहले ही घर के बाहर सोशल मीडिया पर भिड़ंत शुरू हो गई है। मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशाह दोनों अभी घर में दाखिल नहीं हुए हैं कि दोनों के बीच तकरार अभी से बढ़ती नजर आ रही है। इस तकरार ने दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दोनों में से कोई एक ही घर के अंदर जाने वाला है। जिसका फैसला दर्शकों के हाथों में हैं। 

बिग बॉस 19 में शुरू हुआ हंगामा

सलमान खान के सामने मंच पर मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशाह के बीच शुरू हुई भिड़ंत अब सोशल मीडिया तक आ गई है। इस विवाद में अब मृदुल की बहन ने एंट्री ले ली है। उन्होंने शहबाज के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह मामला उस वक्त शुरू हुआ जब लॉन्चिंग प्रोमो में दोनों प्रतिभागियों से शो के होस्ट सलमान खान ने आत्मविश्वास को लेकर सवाल पूछे। मृदुल ने इस पर कहा कि- वह बिल्कुल भी नर्वस नहीं है। वहीं शहबाज ने कहा कि- वह थोड़े घबराए हुए हैं। इस पर मृदुल ने हंसते हुए कहा कि- आपके अंदर अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। इसे जवाब में शहबाज ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि-मृदुल तो ऐसे ही ‘मुंह उठाकर’ यूट्यूब पर आ जाते हैं।

मृदुल की बहन ने सुनाई खरी खोटी

शहबाज का यह बयान मृदुल के परिवार को जरा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शहबाज को खूब खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि-यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर किसी को मौका मिलता है। हर कोई मेहनत करके पहचान बना सकता है। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कहा कि- शहबाज को खुद अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तभी वह दूसरों की मेहनत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 



सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मृदुल की बहन ने आगे कहा कि-  मृदुल को लगातार मेहनत करते उन्होंने देखा है। यह सफलता उनकी मेहनत का नतीजा ही है। जैसे ही यह वीडियो सामने आया, सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई है। फैंस दो गुटों में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मृदुल और उनकी बहन से सहमत हैं वहीं कुछ शहबाज के साथ खड़े हैं।

