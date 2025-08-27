विदेशी हसीना पर लट्टू हुआ देसी छोरा, पहले हफ्ते में ही खिला प्यार? Bigg Boss 19 का फ्लर्टिंग वीडियो वायरल

बिग बॉस 19 के घर में बस दो दिन गुजरे थे, जिसमें बहसबादी, मजाक, मिमिक्री और अब अचानक से एक हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग! लेकिन, ये फ्लर्ट किसी हीरो वाली कहानी नहीं, बल्कि Mridul Tiwari की देसी कॉमेडी और Natalia Janoszek के मासूमियत भरे रिएक्शन की कहानी है।

कहानी शुरू होती है बेडरूम एरिया में, जहां मृदुल अपनी सिग्नेचर देसी टोन में नतालिया को You are very nice कहते हैं। जिसपर नतालिया मुस्कुराकर जवाब देती हैं कि, Thank you meri jaan, और यही एक लाइन ने पूरा घर हिला दिया। Mridul ने फिर कहा, It’s both sided. तभी गौरव खन्ना ने मस्ती भरा कॉमेंट कर दिया कि, ‘आग दोनों तरफ लगी है, अब ये बारात पोलैंड ही जाएगी.’ इसपर मृदुल कहते हुए नजर आते हैं ‘बिल्कुल आपको अब पोलैंड चलना है।’ तो गौरव कहते हैं कि, हां बिल्कुल बस टिकट भेज देना। ये बातें हंसी-मजाक में चलीं और चारों कंटेस्टेंट्स ने इस फन कॉन्वर्सेशन को खूब एन्जॉय किया।

बिग बॉस 19 में दिखी चार्मिंग कैमिस्ट्री

इस मजेदार फ्लर्ट सीन ने दर्शकों के दिलों में हल्की सी चार्मिंग कैमिस्ट्री पैदा कर दी। बिग बॉस का मकसद चाहे कुछ भी हो ड्रामा, स्ट्रेटेजी या फन, इस पल ने घर को असली फैमिली ड्रामा बना दिया। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ हंसी के पलों की शुरुआत थी क्योंकि बिग बॉस 19 का थीम ही है Gharwalon Ki Sarkaar, जहां फैसले घरवालों को लेने होते हैं, और अपनी पहचान बनाने में अभी काफी सफर बाकी है।

सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा क्लिप

सोशल मीडिया पर भी ये क्लिप काफी वायरल हो रहा है। फैंस मृदुल और नतालिया का ये फ्लर्ट वाला सीन काफी एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही, गौरव खन्ना की मस्ती को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। फैंस मृदुल के देसी अंदाज को भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये कहानी आगे कोई नया मोड़ लाती है या फिर ये मस्ती-मजाक केवल इस मोमेंट तक ही सीमित था।