Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान, लहुलुहान हुए मृदुल तिवारी, इस घरवाले के हाथ लगी कप्तानी!

Bigg Boss 19 Captaincy Task: सलमान खान (Salman Khan) के पॉपुलर शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रहा है। घर में हंगामा हो या दोस्ती दर्शक सभी का जमकर मजा ले रहे हैं। शो को शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। ऐसे में सभी ने अपने दोस्त और दुश्मन चुन लिए हैं। कैप्टेंसी और नॉमिनेशन टास्क में असली हंगामा देखने को मिलता है। सभी अपने-अपने दोस्त के साथ खड़े नजर आते हैं। घर की पहली कप्तान कुनिका सदानंद चुनी गई थीं। लेकिन फिर बाद में उनसे कैप्टेंसी छीन ली गई।

कैप्टेंसी टास्क में मचा घमासान

नॉमिनेशन के बाद अब एक बार फिर घरवालों को नया कप्तान चुनना है। इस कैप्टेंसी टास्क को लेकर घर में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। घर की कमान अपने हाथ में लेने के लिए घर वालों के बीच भयंकर लड़ाई होती हुई नजर आ रही है। इस टास्क के दौरान मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) को चोट भी लग गई। दूसरे कैप्टेंसी टास्क में सारे कंटेस्टेंट्स एक साथ भागते हैं, तभी एक सदस्य धक्का लगने के कारण गिर जाते हैं। मृदुल को चोट लगते ही सभी घरवाले अभिषेक पर चिल्लाते नजर आए। मृदुल को काफी ज्यादा चोट लग गई है, जारी किए गए प्रोमो में उन्हें दर्द से चिल्लाते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि जगह कम होने के कारण मृदुल को चोट लगी है। इसमें अभिषेक (Abhishek Bajaj) की कोई गलती नहीं है।

कौन बना घर का नया कप्तान?

दरअसल हाल ही में कलर्स टीवी ने प्रोमो शेयर किया है। जिसमें घर के बाहर बिग बॉस ने एक मशीन लगाई है। यह मशीन घर का नया कप्तान का तय करने वाली है। जिसके लिए सभी लाइन में खड़े होते हैं फिर भागने लगते हैं। तभी अभिषेक से मृदुल को धक्का लग जाता है। जिसके बाद नेहल चुडासमा ने अभिषेक पर सवाल खड़े किए। वहीं आवेज और गौरव खन्ना तुरंत मृदुल को बाथरूम में लेकर जाते हैं। उनके होठों पर चोट लगी होती है। जानकारी के मुताबिक, बसीर अली (Baseer Ali) घर के नए कप्तान बन गए हैं।

