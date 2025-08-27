देसी फ्लेवर के फन किंग, बिग बॉस 19 के नए सितारे, कौन हैं Mridul Tiwari?

ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे गांव इटावा से बड़े सपने लिए निकले एक देसी छोरे की Mridul Tiwari की, जो अब बिग बॉस 19 के घर में ‘रजत दलाल जैसा देसी फ्लेवर’ ले आया है। सोशल मीडिया पर उनकी फनी स्किट्स ने लोगों का दिल जीत लिया और उनके लाखों फॉलोअर्स उन्हें “अपने मोहल्ले का लड़का” मानने लगे।

कॉमेडी से कंटेस्टेंट तक का सफर

Mridul ने 2018–19 में YouTube पर अपनी यात्रा शुरू की, अपनी स्कूल लाइफ और रिश्तों पर आधारित स्किट्स से जिसने बहुजन से तालियां बटोरीं। “School Life” नामक उसका वीडियो वायरल हो गया और यहीं से उनके करियर का असली टर्निंग प्वाइंट बन गया। अगले कुछ सालों में, उनका चैनल The MriDul 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा। वहीं, इंस्टाग्राम पर उनके चार-पांच मिलियन फॉलोअर्स हैं। उनकी देसी कॉमेडी और सहज अंदाज हर उम्र में गली-नुक्कड़ से पूछे जाने वाले सवालों को इतनी सहजता से पिरोता है कि दर्शक खुद को उनके किरदारों में ही पहचान लेते हैं।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

BIGG BOSS में फैंस का फैसला : ‘Fans Ka Faisla’

इस बार का सेज़न एक खास ट्विस्ट के साथ आया, “Fans Ka Faisla” में दर्शकों ने यह तय किया कौन बिग बॉस 19 का 15वां कंटेस्टेंट बने। मुकाबले में थे Mridul और शहनाज गिल के भाई शहबाज। जनता ने फैवरेट को वोटा और Mridul हवा में उड़कर घर तक पहुंच गए! इस जीत ने न सिर्फ उनकी लोकप्रियता का सबूत दिखाया, बल्कि साबित किया कि फैंस के प्यार से ही असली पावर बनती है।

संघर्ष और ग्लैमर- Lamborghini विवाद से सबक

फेम की उड़ान हर बार आसान नहीं होती। इस साल मार्च में सरकारी नाम से खरीदें गए अपनी Lamborghini को टेस्ट-ड्राइव पर ले जाया गया लेकिन ड्राइवर ने दुर्घटना कर दी। चौंकाने वाला पहलू ये था कि गाड़ी Mridul के नाम की थी, हालांकि वे खुद गाड़ी नहीं चला रहे थे। हालांकि यह कंट्रोवर्सी उनकी पॉपुलैरिटी को नहीं झटका, लेकिन यह दिखाती है कि पब्लिक लाइफ में हर छोटी घटना भी खबर बन सकती है।

ये फिल्म नहीं एक डरावना खेल हैं- हर सीन में छुपा हैं ऐसा राज, जो उड़ा देगा रातों की नींद!

बिग बॉस-19 में Mridul कहेंगे क्या राज?

Bigg Boss के घर में हमेशा बनते हैं अलग-अलग अलायंस, ड्रामा, कॉन्ट्रोवर्सी। मृदुल, जो कहते हैं, “भाई, मैं वीडियो बनाता हूं, लड़ता नहीं”, क्या यही उनका गेम होगा? अपनी कॉमेडी, सच्चाई और आरामदायक प्राकृतिक स्वभाव से वह शायद घर में एक ऐसा ठंडा झोंका लेकर आएंगे जो कई टकरावों को शांत कर सकता है।