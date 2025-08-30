Bigg Boss 19: मृदुल और गौरव की बातचीत में सामने आया नोएडा का जिक्र, बोले- मैंने पहली बार देखा…

Mridul Tiwari Belongs To Noida: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में अक्सर बातचीत गेम, स्ट्रैटेजी और रिश्तों को लेकर होती है, लेकिन इस बार शो के दो कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो शो में ही अक्सर अपनी निजी जिंदगी को लेकर बातें करते नजर आते हैं। हम बात कर रहे हैं, मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari) और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की जिन्होंने अपने रियल-लाइफ एक्सपीरियंस को बिग बॉस में शेयर किया।

सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें गार्डन एरिया में बैठे मृदुल ने गौरव से बताया कि वह ग्रेटर नोएडा के दादरी परी चौक इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बड़े ही गर्व के साथ इस जगह का जिक्र किया कि यह इलाका उनके लिए खास पहचान रखता है। मृदुल की बात सुनकर गौरव खन्ना ने भी नोएडा से जुड़ा अपना अनुभव शेयर किया।

गौरव को पसंद आई नोएडा की हरियाली

गौरव ने याद करते हुए बताया कि जब वह एक बार देहरादून से कानपुर जा रहे थे, तो हाईवे से गुजरते हुए पहली बार उन्होंने नोएडा को करीब से देखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें यह जगह बेहद खूबसूरत लगी। खासकर नोएडा की हरियाली और साफ-सुथरा माहौल देखकर वह काफी प्रभावित हुए। गौरव ने यह भी माना कि उन्होंने नोएडा को पहली बार इतने करीब से देखा और यह अनुभव उनके लिए यादगार रहा। साथ ही, उन्होंने अपने पापा से भी कहा कि ये जगह घूमने लायक है।

यहां देखें वीडियो







दर्शकों का भी आया पॉजिटिव रिएक्शन

इस हल्की-फुल्की बातचीत के दौरान दोनों कंटेस्टेंट्स ने न तो कोई बहस की और न ही गेम को बीच में लाया। बल्कि दर्शकों को भी यह चर्चा काफी दिलचस्प लगी क्योंकि इसमें उनकी पर्सनल लाइफ और यादों की झलक दिखी। सोशल मीडिया पर इस क्लिप को देखकर दर्शकों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिए। फैन्स का कहना था कि Bigg Boss हाउस में इस तरह की बातचीत शो को और भी रिलेटेबल और नैचुरल बना देती है।

