Bigg Boss 19 : बसीर ने पार की सारी हदें आवाज पर लगाए गंदे आरोप, फैंस के बीच छिड़ा घमासान..!

Bigg Boss 19 Baseer-Awez Fight : बिग बॉस 19 का हालिया एपिसोड काफी बवाल देखने को मिला, जब दो कंटेस्टेंट्स – अमाल मलिक और बसीर अली ने आवेज दरबार के कैरेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. बसीर ने दावा किया कि आवेज, अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर के साथ रिश्ते में होते हुए भी कई लड़कियों को सोशल मीडिया पर डायरेक्ट मैसेज भेजते हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनकी कुछ महिला मित्रों ने आवेज के व्यवहार को लेकर उनसे शिकायत की थी.

अमाल मलिक ने भी बसीर के आरोपों का सपोर्ट करते हुए कहा कि ऐसे आरोप अगर सही हैं, तो ये एक सीरियस बात है. नेशनल टीवी पर इस प्रकार के निजी आरोपों ने माहौल को और भी गरमा दिया, जिससे शो का माहौल तनावपूर्ण हो गया.

आवेज दरबार हुए इमोश्नल

आवेज दरबार इन आरोपों को सुनकर इमोश्नल हो गए और कैमरे के सामने फूट-फूट कर रो पड़े. उन्होंने कहा कि उनका परिवार और गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर ये सब देख रहे हैं और इससे उनकी इमेज पर बुरा असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा, “जो बातें टीवी पर कही जा रही हैं, उसका असर सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरे अपनों पर भी हो रहा है.”

आवेज ने घर के एक अन्य सदस्य अभिषेक बजाज से अपनी तकलीफ शेयर की. अभिषेक ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें सीधे तौर पर बसीर और अमाल से बात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि इस तरह के पर्सनल बातों को पब्लिक मंच पर उठाना गलत है.

Tere jitne baal nahi utni bandiya patake chhod di hain maine” – #BaseerAli 😳🔥 WOW! Kya journey video worthy line hai 👏🔥#BiggBoss19 #BB19 #AbhishekBajaj — suroor hussain (@suroorhussain72) September 25, 2025

गौरव खन्ना ने बढ़ाया मनोबल

घर के अन्य सदस्य गौरव खन्ना ने भी आवेज का सपोर्ट करते हुए कहा कि हर किसी का एक अतीत होता है और उसे बार-बार उछालना सही नहीं है. गौरव ने आवेज को समझाया कि उन्हें मजबूत बने रहना चाहिए और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

बसीर ने मांगी माफी, फैन वॉर शुरू

बाद में बसीर अली ने अपने बयान पर सफाई देते हुए आवेज और नगमा से माफी मांगी. उन्होंने कहा कि उन्हें ये जानकारी एक महिला से मिली थी, जिसे उन्होंने कभी डेट किया था. हालांकि ये माफी विवाद को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी.

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच घमासान छिड़ गया. आवेज के सपोर्टर्स ने बसीर को झूठा बताया, तो वहीं कुछ लोगों ने बसीर के खुलासे को सही ठहराया. बिग बॉस के इस ड्रामे ने एक बार फिर दिखा दिया कि कैसे निजी जीवन के मुद्दे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं.