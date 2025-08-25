Home > मनोरंजन > Exclusive: कश्मीर की Farhana Bhatt भाईजान के शो में लगाएंगी चार चांद, एक्ट्रेस ने शो के लिए पहले ही बना लिया मास्टर प्लान!

Bigg Boss 19 : बिग बॉस के आने वाले एपिसोड ने पहले ही हलचल मचा दी है और सबकी निगाहें नई एंट्री फरहाना भट्ट पर टिकी हैं। फरहाना बिग बॉस के घर में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 17:35:49 IST

Bigg Boss 19 Farhana Bhatt:  बिग बॉस भारत के सबसे लोकप्रिय रियलिटी शो में से एक है जहां प्रतियोगी बाहरी दुनिया से कटे हुए, एक ही छत के नीचे रहते हैं। टास्क, नॉमिनेशन और एविक्शन के साथ, यह शो ड्रामा, मस्ती और सरप्राइज़ से भरपूर है, जो हर सीज़न दर्शकों को बांधे रखता है। बिग बॉस का आने वाला एपिसोड पहले ही चर्चा का विषय बन चुका है और सभी की निगाहें नई एंट्री फरहाना भट्ट पर टिकी हैं। बिग बॉस के घर में जाने से पहले एक्ट्रेस ने इनखबर से बातचीत में कई चीजों को लेकर खुलासा किया है। 

बिग बॉस में एंट्री पर फरहाना भट्ट

एक्ट्रेस फरहाना भट्ट से बिग बॉस में एंट्री को लेकर सवाल किया गया कि- बिग बॉस में भाग लेने के लिए आपको किस बात ने प्रेरित किया और आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब में कहा कि- मुझे सच में नहीं पता किया मोटीवेशन है, पिछले साल भी मुझे ये शो ऑफर हुआ था, लेकिन में इस शो का हिस्सा नहीं बन पाई थी। लेकिन इस बार मैंने शो में हिस्सा लेने के लिए हां कर दी। यह शो मेरे लिए एक मौका है। जो बिग बॉस में आया है उसने एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि- मैं इस शो में वही करने वाली हूं, जो मैं उस समय सोचुंगी। मैं शो अपने इमोशन्स के साथ खेलने वाली हूं। बाकी टास्क को लेकर मुझे जो करना पड़ेगा मैं वह करूंगी। 

सबसे छुपकर की करियर की शुरूआत 

फरहाना जहां से आती हैं वह एक्टिंग को “सम्मानजनक” करियर नहीं माना जाता था, लेकिन वह मंच और कैमरे के प्रति आकर्षित होती चली गई। वह शुरू में अपनी मां और दादा के चुपचाप सहयोग से, वह ऑडिशन के लिए जाने लगी, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन दुनिया उनका टेलैंट दिखाएंगी को देखेगी। 
बेहद अलग है शो का थीम
 बता दें कि इस बार शो का थीम भी ध्यान खींच रहा है, जब से मेकर्स ने सलमान खान वाला एक प्रोमो रिलीज़ किया है। ‘घरवालों की सरकार’ थीम लोकतंत्र से प्रेरित है, लेकिन अभी यह खुलासा नहीं हुआ है कि मेकर्स ने इस थीम को टास्क में कैसे शामिल किया है।

 

