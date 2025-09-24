‘जब मेरी गर्लफ्रेंड थी, मेरी मां के भी बॉयफ्रेंड थे’, Kunickaa के अफेयर पर बेटे ने खोले चौंकाने वाले राज
Kunika Sadanand Affair With Kumar Sanu: बिग बॉस 19 में कुनिका सदानंद और कुमार सानू का कनेक्शन सुर्खियों में है. कुछ दिनों पहले शो पर आए कुनिका ने बेटे ने मां के अफेयर पर चौंकाने वाले खुलासे किए. बेटे अयान ने एक्ट्रेस के लव अफेयर्स को लेकर ऐसी बातें बताई जो आपके होश उड़ा देंगी.

By: Shraddha Pandey | Published: September 24, 2025 9:40:48 PM IST

kunickaa love affair
kunickaa love affair

Bigg Boss 19 Kunickaa Love Affair: बिग बॉस का घर हमेशा से रिश्तों, तकरार और मसालेदार गॉसिप का अड्डा रहा है. लेकिन, इस बार सीजन 19 में जो कनेक्शन सबसे ज़्यादा चर्चा में है, उसने सबका ध्यान खींच लिया है. बात हो रही है जानी-मानी अदाकारा कुनिका सदानंद Kunika Sadanand और मशहूर गायक कुमार सानू (Kumar Sanu) की. जिनकी पर्सनल लाइफ ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है.

कुछ हफ्ते पहले बिग बॉस के वीकेंड का वार में कुनिका के बेटे अयान लाल आए थे. उन्होंने अपनी मां के कुमार सानू के साथ जटिल संबंधों पर हैरान करने वाले खुलासे किए. उन्होंने बताया कि, ‘जब मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, तब मेरी मां के भी ब्वॉयफ्रेंड्स थे.’

27 साल की थीं तब हुआ अफेयर

अयान के इस स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर बवाल खड़ा कर दिया. कुछ लोग जहां कुनिका को सपोर्ट करने लगे. वहीं, कुछ लोगों ने उनके कैरेक्टर पर भी सवाल खड़े कर दिए. बता दें अयान ने सिद्धार्थ कन्नन के एक इंटरव्यू में कहा था कि वह उनके रिश्ते के बारे में जो जानते हैं, वह काफी टॉक्सिक था. वो देखते थे कि वह घर पर पूरे दिन उनके गाने गाती थीं. वो उन्हें गायक के रूप में वाकई पसंद करती हैं. वह अभी भी उनके गाने गाती हैं. लोग कह रहे हैं कि अफेयर 27 साल तक चला, लेकिन असल में उन्होंने कहा था कि वह 27 साल की थीं, जब यह अफेयर हुआ था.’

लिव-इन में भी दिया धोखा

वहीं, दोनों के रिश्ते पर बात करते हुए आगे अयान ने कहा जब उन्होंने मां कुनिका से कुमार सानू के बारे में पूछा, तो वो बोलीं, ‘वह मेरे जीवन में बहुत अहम इंसान थे. मैं उन्हें एक सोलमेट के रूप में देखती थी और हर किसी को अपने लाइफ में उस तरह का प्यार एक बार अनुभव करना चाहिए. मैं टॉक्सिक थी. बहुत-बहुत टॉक्सिक.’  कुनिका ने बिग बॉस के घर में भी अपने रिलेशन को लेकर बातें की हैं. उन्होंने कहा कि कुमार सानू एक शादीशुदा आदमी थे. वो जब लिव-इन में उनके साथ थे, तब वो अपनी पत्नी से अलग हो चुके थे. उस समय कुनिका शादीशुदा नहीं थीं, वो साथ रह रहे थे, लेकिन फिर उनका एक और लड़की के साथ अफेयर हो गया. इसके बाद कुनिका ने उन्हें छोड़ दिया. उन्होंने फिर उन्होंने धोखा देने की बात स्वीकार की.’ 

