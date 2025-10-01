मैं अंडरवियर थोड़े दिखा रही हूं…Bigg Boss 19 में कुनिका ने बहाए आंसू, एक साथ 8 हुए नॉमिनेट!

Bigg Boss 19 Latest Episode: बिग बॉस 19 में ड्रामा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. कभी बसीर और नेहल के बीच धक्का-मुक्की नौबत आ जाती है, तो कभी तान्या मित्तल अपनी रईसी झाड़ने पर ट्रोल होती दिखाई देती हैं. लेटेस्ट एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही हुआ है और साथ ही इस हफ्ते के लिए बिग बॉस में 8 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर दिया गया है. जहां कैप्टन होने के नाते फरहाना भट्ट ने स्पेशल राइट से अशनूर कौर को नॉमिनेट कर खुन्नस निकाली है.
कुनिका और शहबाज बादेशाह के बीच छिड़ी बहस
बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिला कि शहबाज बादेशाह खुले में अपना अंडरवियर बदलते हैं, जो बात कुनिका सदानंद को पसंद नहीं आती है. कुनिका यह बात सीधी तरह से शहबाज को बोलती हैं और कहती हैं, जब औरतें हुआ करें तो वह सबसे सामने अंडरवियर न बदलें. इसपर शहबाज कहते हैं, सभी ऐसा करते हैं इसमें गलत क्या है.
कुनिका आगे तीखी आवाज में कहती हैं, उन्होंने किसी और को नहीं देखा और अगर देखतीं तो जरूर मना करतीं. वहीं, शहबाज भी बहसबाजी पर उतर आते हैं और कहते हैं, तुम वैक्सिंग कर रहे हो तो वो गलत नहीं है क्या. मुझे ऑफेंसिव लगता है मैम आप वैक्सिंग कर रही थीं. शहबाज की बात पर कुनिका जवाब देती हैं, मैं यहां तक वैक्सिंग कर रही हूं तो इसे प्रॉब्लम है, मैं अंडरवियर थोड़े दिखा रही हूं.
कुनिका सदानंद के फरहाना के सामने निकले आंसू
बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड में कुनिका अपना पास्ट फरहाना के सामने बताती हैं. जहां कहती हैं कि वह 19-20 साल की थीं जब उनका तलाक हुआ था. उन्होंने शादी नहीं की और 9 साल बेटे की कस्टडी के लिए लड़ाई लड़ी. वह पैसे वाले लोग थे, मुंबई में कमाती थीं. यहां शूटिंग कर दिल्ली कोर्ट जाती थीं. 9 साल निकल गए, बेटे ने बोला आप में से कोई हार मानो ऐसे मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी. तब कुनिका ने माना कि इसके बाद वह लड़ेगीं नहीं. यह बताते समय कुनिका के आंसू निकल आते हैं.
बिग बॉस 19 में इस हफ्ते 8 कंटेस्टेंट नॉमिनेट
बिग बॉस 19 के 30 सितंबर के एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क देखने को मिला. जहां फरहाना ने अशनूर कौर को इसलिए नॉमिनेट किया कि वह सिर्फ अभिषेक बजाज से बॉन्ड रख रही हैं और गेम ठीक नहीं खेल रही हैं. इसके अलावा इस हफ्ते नॉमिनेट होने वाले लोगों में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी और नेहल चुडासमा हैं.