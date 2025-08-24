Bigg Boss 19 में एंट्री उस अदाकारा की, जिसने बिना शादी के मां बनकर तोड़े थे सभी नियम

Kunickaa Sadanand Lifestory: टीवी और फिल्मों में अक्सर निगेटिव किरदार निभाकर पहचानी जाने वाली कुनिका सदानंद आज बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रही हैं। लेकिन, उनके नाम के साथ सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि कई ऐसे किस्से भी जुड़े हैं, जिन्होंने उन्हें हमेशा चर्चा में रखा।

कुनिका की जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 80 के दशक के आखिर में की थी और अगले 25 सालों में 100 से ज्यादा फिल्मों और कई हिट टीवी शो में काम किया। चाहे कॉमिक रोल हो या फिर विलेन का किरदार, कुनिका ने स्क्रीन पर हमेशा अपनी अलग छाप छोड़ी।

कम उम्र में शादी और फिर…

लेकिन, असली चर्चा उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर रही। बहुत कम उम्र में शादी, फिर मां बनने का सफर और उसके बाद रिश्तों का टूटना, इन सबने उनके जीवन को काफी प्रभावित किया। एक समय ऐसा भी आया जब वो बिना शादी के प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा का विषय बनीं। उस दौर में ऐसे मुद्दों पर खुलकर बात करना आसान नहीं था, लेकिन कुनिका हमेशा अपनी जिंदगी को लेकर स्पष्ट रहीं। यही वजह है कि वो आज भी इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड शख्सियत मानी जाती हैं।

म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए

कुनिका ने केवल एक्टिंग तक खुद को सीमित नहीं रखा। उन्होंने म्यूजिक एल्बम भी लॉन्च किए और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई। AIDS अवेयरनेस से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, उन्होंने अपने स्तर पर आवाज उठाई।

गेम प्ले पर होगी सबकी नजर

आज जब वो Bigg Boss 19 में एंट्री कर रही हैं, तो दर्शकों की नजर सिर्फ उनके गेम प्ले पर नहीं होगी, बल्कि इस बात पर भी कि वे अपने निजी अनुभवों को कैसे कैमरे पर जीती हैं। क्या कुनिका शो में अपनी स्ट्रॉन्ग और बेबाक इमेज बनाए रखेंगी या फिर घर के विवादों में कोई नया रूप दिखेगा?