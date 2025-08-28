Bigg Boss 19: कैप्टेंसी टास्क में हुई जोरदार भिड़ंत, आखिर किसने जीती कप्तान की कुर्सी?

Captaincy Task In Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 की शुरुआत धमाकेदार हो चुकी है और शो के हर दिन नए ट्विस्ट दर्शकों को एंटरटेन कर रहे हैं। हाल ही में घर के अंदर पहला कैप्टेंसी टास्क हुआ, जिसके बाद टीवी और फिल्म इंडस्ट्री (Film Industry) की जानी-मानी एक्ट्रेस कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) घर की पहली कप्तान बन गईं। उनके कप्तान बनने से जहां कुछ घरवाले बेहद खुश नजर आए, वहीं कुछ के चेहरे पर नाराजगी भी साफ दिखी।

कुनिका का अब तक का गेम प्लान दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। घर के अंदर उन्होंने शुरुआत से ही अपने बेबाक और स्ट्रॉन्ग अंदाज से सबका ध्यान खींचा। चाहे मुद्दों पर खुलकर बोलना हो या फिर झगड़े सुलझाने की कोशिश, कुनिका ने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। शायद यही कारण रहा कि जब कैप्टेंसी टास्क हुआ तो उन्होंने सभी को पीछे छोड़ते हुए कप्तानी की कुर्सी हासिल कर ली।

यहां देखें वीडियो







देवर आवेज पर नहीं गौहर खान को इस कंटेस्टेंट पर आया प्यार, घरवालों को लगाई लताड़, बोलीं- सब आके बदतमीजी

टास्क के दौरान घरवालों को आपस में भिड़ते देखा गया। कुछ कंटेस्टेंट्स ने खुलकर अपनी स्ट्रेटजी दिखाई तो कुछ ने चुपचाप गेम खेला। लेकिन आखिर में बाज़ी कुनिका के हाथ लगी। बिग बॉस ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वह इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाने में सक्षम हैं। कप्तान बनने के बाद अब पूरे घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है।

कुनिका सदानंद निभाएंगी सारी जिम्मेदारी

घर के अंदर कप्तानी का रोल हमेशा से ही बेहद अहम माना जाता है। कप्तान को जहां कई विशेष अधिकार मिलते हैं, वहीं उसे घरवालों के गुस्से और नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुनिका सदानंद इस जिम्मेदारी को कैसे निभाती हैं और क्या वह सभी को एक साथ लेकर चल पाएंगी या फिर उनके खिलाफ कोई नया मोर्चा खड़ा हो जाएगा।

साउथ सुपरस्टार Nagarjuna ने इस हसीना को जड़ दिए थे 14 थप्पड़, एक्ट्रेस ने खुद सामने आकर किया था खुलासा, मांगनी पड़ी थी माफी!