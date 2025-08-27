Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद का खुलासा, बेटे की कस्टडी बैटल और रिश्तों की सच्चाई, बोलीं- 16 की उम्र से…

Bigg Boss 19 में एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने अपनी जिंदगी के संघर्षों का दर्द बयां किया। उन्होंने बेटे की कस्टडी बैटल, टूटे रिश्तों और 16 साल की उम्र से शुरू हुए संघर्ष के बारे में दिल छू लेने वाला खुलासा किया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 27, 2025 16:46:00 IST

Kunickaa Sadanand Struggle Story:  बिग बॉस 19 के घर में एक और भावुक पल देखने को मिला, जब मशहूर एक्ट्रेस कुनिका सदानंद ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को लेकर दिल खोलकर बातें कीं। उनके वीडियोज सोशल मीडिया पर भी बाढ़ की तरह फैल गए। उन्होंने बताया कि 16 साल की उम्र से ही उनकी जिंदगी में कठिनाइयां शुरू हो गई थीं। उस समय समाज में महिलाओं के अधिकार कम थे। 

एक घटना में कुनिका ने बताया कि जब वो दिल्ली से अपने बेटे से मिलने गई थीं तो एक जज ने उनका केस फाइल तक उछाल कर उनके चेहरे पर फेक दिया था। उन्होंने आगे बताया अदालत का आदेश था कि उन्हें हर दो सप्ताह में बेटे से मिलने की अनुमति मिले, लेकिन उनके पहले पति बेटे को नहीं लेकर आए। आखिरकार उन्होंने बेटा अपहरण कर लिया और वह उनसे मिलने से इंकार कर दिया। इस पूरे संघर्ष के दौरान उन्होंने कहा: ‘I have seen a lot since I was 16 years of age’, यानी कि 16 साल की उम्र से ही उन्होंने बहुत कुछ देखा है।

इमोशनल हुईं एक्ट्रेस

इसके अलावा, उन्होंने अपने साथ काम करने वाले सह-कलाकार मनोज बाजपेयी की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि अब भी वह उन्हें कॉल करें, तो मनोज बाजपेयी पहली रिंग पर ही कॉल उठा लेते हैं। कुनिक्का सदानंद ने Bigg Boss 19 में बेहद इमोशनल तरीके से अपने जीवन के शुरुआती स्ट्रगल को शेयर किया। उन्होंने बताया कि महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने सामाजिक और कानूनी चुनौतियां झेली। तब न्यायपालिका में महिलाओं को कम अधिकार होते थे। 

करियर रहा दमदार

करियर की बात करें तो कुनिका 90 के दशक से फिल्मों और टीवी का अहम चेहरा रही हैं। उन्होंने बेटा, गुमराह, खिलाड़ी जैसी फिल्मों और टीवी शो स्वाभिमान में दमदार भूमिकाएं निभाईं। नेगेटिव रोल्स में भी उनकी खास पहचान बनी।

