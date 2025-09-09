Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: तान्या पर कॉमेंट कर बुरी फंसीं कुनिका, गौहर खान ने सुनाई खरी-खोटी

Bigg Boss 19: तान्या पर कॉमेंट कर बुरी फंसीं कुनिका, गौहर खान ने सुनाई खरी-खोटी

Gauahar khan Angry On Kunickaa: बिग बॉस 19 में कुनिका के एक कॉमेंट ने तान्या मित्तल को रुला दिया। यही नहीं, अब सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स भी उनके खिलाफ रिएक्शन दे रहे हैं। हाल ही में गौहर खान का भी बयान सामने आया है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 9, 2025 19:41:48 IST

Kunkickaa Sadanand Comments On Tanya: बिग बॉस हाउस (Bigg Boss House) में लड़ाई-झगड़े और तकरार तो आम बात है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग था। एक कंटेस्टेंट की कही गई लाइन ने न सिर्फ घर का माहौल बदल दिया, बल्कि बाहर बैठे दर्शकों और एक्स-विनर्स तक को बोलने पर मजबूर कर दिया।

दरअसल, नॉमिनेशन टास्क के दौरान तान्या मित्तल (Tanya Mittal) और कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) आमने-सामने थीं। तभी कुनिका ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने तान्या से कहा, “तुम्हारी मां ने तुम्हें बेसिक चीजें भी नहीं सिखाई।” इस बात ने सीधे तान्या के दिल पर वार किया और वो फूट-फूटकर रोने लगीं।

तान्या हुईं इमोशनल

तान्या ने घरवालों के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, “मेरी मां ही मेरी ताकत हैं। मेरे पापा मुझे मारते थे, तब मेरी मां मुझे बचाती थीं। आज मैं यहां तक उन्हीं की वजह से पहुंची हूं।” उनकी बातें सुनकर घर का माहौल भावुक हो गया और कई कंटेस्टेंट्स ने उनका सपोर्ट करते हुए कुनिका को खूब सुनाया। कुनिका के इस कॉमेंट ने उन्हें एक पल में विलेन बना दिया। सोशल मीडिया पर भी लोग उनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। घर के सदस्य गौरव खन्ना समेत बाकी लोगों ने भी कहा कि टास्क के दौरान पर्सनल कमेंट्स करना बिल्कुल गलत है। 

गौहर खान ने लगाई लताड़

इस पूरे मामले पर बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान भी चुप नहीं रहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुनिका को लताड़ लगाते हुए लिखा, “खुद के मां होने की दुहाई देना, बाहर की बात मत करो, लेकिन किसी और की मां पर ऐसे बोलना डबल स्टैंडर्ड्स हैं। उम्मीद है कि 61 साल की उम्र आपको अभी भी ट्रोलिंग के योग्य बनाती है। वह एक्स्पेक्ट करो जो आप ऑफर कर सकते हैं, वरना ना करो”। गौहर का ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है और फैंस ने भी उनकी बात का समर्थन किया।

