Bigg Boss 19: 90+ कैमरों की नजरों में घिरा है बिग बॉस हाउस- आखिर क्यों नहीं होती इन 2 जगहों की रिकॉर्डिंग?

Bigg Boss 19 Camera : ‘बिग बॉस 19’ ने अपने तीसरे हफ्ते में कदम रख लिया है और जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे शो की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है. हर एपिसोड में नया ट्विस्ट, कंटेस्टेंट्स के बदलते रिश्ते और उनका व्यवहार लोगों को लगातार बांधे हुए हैं. इस दिलचस्पी के पीछे एक बड़ा कारण है- बिग बॉस हाउस में मौजूद हाई-टेक कैमरों की फौज, जो हर पल की निगरानी करती है.

100 से ज्यादा कैमरों का इस्तेमाल

शो में कोई झूठ न बोले और कंट्रोल बनाए रखने के लिए बिग बॉस हाउस में 100 से भी ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं. हालांकि, इस सीजन में इस्तेमाल हो रहे कैमरों की सटीक संख्या को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार ‘बिग बॉस 18’ में 107 कैमरे और ‘बिग बॉस 17’ में 80 से ज्यादा कैमरे लगाए गए थे. इन कैमरों को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि घर के किसी भी कोने में कोई बात छुपी न रह जाए.

कहां नहीं है कैमरे की नजर?

भले ही पूरा घर कैमरों की नजर में हो, लेकिन बिग बॉस हाउस में दो ऐसी जगहें हैं जहां कैमरे नहीं लगाए जाते- स्मोकिंग जोन और बाथरूम. इन दोनों जगहों पर कंटेस्टेंट्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए विजुअल रिकॉर्डिंग नहीं की जाती. हालांकि, यदि कोई कंटेस्टेंट इन जगहों पर जाता है, तो उसे माइक साथ लेकर जाना जरूरी होता है, ताकि बातचीत रिकॉर्ड हो सके.

कैमरा टेक्नोलॉजी

बिग बॉस हाउस में सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि कैमरा क्वालिटी और तकनीक भी शो की निगरानी को असरदार बनाते हैं. यहां स्पीड डोम, पीटीजेड (पैन-टिल्ट-ज़ूम) और क्यूब कैमरों का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ कैमरे जानबूझकर विजिबल होते हैं ताकि कंटेस्टेंट्स को उनकी मौजूदगी का एहसास हो, वहीं कुछ कैमरे बेहद चालाकी से छुपाए जाते हैं, ताकि असली भावनाएं और नेचुरल बातचीत कैप्चर की जा सके.

हर सीजन में बदलती है रणनीति

हर नए सीजन के साथ घर का डिजाइन और जरूरतें बदलती हैं और उसी के अनुसार कैमरों की संख्या और प्लेसमेंट भी तय की जाती है. सलमान खान और कई पूर्व कंटेस्टेंट्स ने भी ये बात कही है कि शो में “कुछ भी छुपा नहीं रह सकता”, क्योंकि कैमरे हर पल हर मूवमेंट पर नजर बनाए रखते हैं.