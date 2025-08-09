Bigg Boss 19 में होगा मुगलों का राज! शो शुरू होने से पहले मेकर्स ने फैला दिया रायता, Salman Khan के शो का काउंटडाउन शुरू

Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) को लेकर लोगों के बीच काफी बज बना हुआ है। बिग बॉस 19 के मेकर्स ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर शो का प्रोमो शेयर किया है। जिसके बाद तो फैंस का उत्साह सातवे आसमान पर पहुंच गया है। प्रोमो के जरिए सलमान खान ने साफ कर दिया है कि इस बार बिग बॉस 19 के घर में केवल घरवालों का राज होगा। लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है कि इस बार घर में मुगलों का राज भी देखने को मिलेगा।

ये एक्टर होगा सलमान के शो में शामिल

दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इस बार सलमान खान के शो में टीवी के अकबर यानी जोधा-अकबर में नजर आने वाले टीवी एक्टर रजत टोकस भी नजर आ सकते हैं। उन्होंने जी टीवी के इस शो में अखबर का किरदार निभाया था। मेकर्स ने उन्हें शो में शामिल करने के लिए न्यौता भेज दिया है। हालांकि इस खबर को लेकर मेकर्स और एक्टर की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं जारी की है।

इस सीरियल में आ चुके हैं नजर

बता दें कि एकता कपूर के सीरियल जोधा अकबर से रजत टोकस ने घर-घर में अपनी पहचान बना ली थी। वो ऐसा समय था जब उन्होंने टीवी की दुनिया पर राज किया था। उनके साथ लीड रोल में एक्ट्रेस परिधि शर्मा नजर आई थी। दोनों की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया था। रजत टोकस अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। यहां तक की उन्होंने अपनी शादी के बारे में भी फैंस को नहीं बताया था।

