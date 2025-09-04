Home > मनोरंजन > ओटीटी > Bigg Boss 19: घरवालों ने Neelam Giri को दिया सबसे प्यारा बर्थडे सरप्राइज, जन्मदिन बनाया खास

Neelam Giri Birthday: बिग बॉस 19 के घर में नीलम गिरी का 27वां जन्मदिन खास बन गया। कंटेस्टेंट्स ने उनके लिए धमाकेदार परफॉर्मेंस तैयार किया और बेहद अनोखा बर्थडे सरप्राइज दिया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 4, 2025 22:13:44 IST

Neelam Giri Birthday Surprise: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में नीलम गिरी (Neelam Giri) के लिए एक ऐसा पल आया, जिसने प्रतियोगियों के बीच की दूरियों को भी मिटा दिया। 3 सितंबर को उनका 27वां जन्मदिन था और बाकी घरवालों ने मिलकर उनके लिए एक “स्वीटेस्ट सरप्राइज” तैयार किया। सबने मिलकर खुद ही एक गाना लिखा, उसे कोरियोग्राफ किया और परफॉर्म किया, जिसका नाम था “Happy Birthday, Neelam-Va!”। गजब की बात यह थी कि लॉन में ‘N’ अक्षर की शक्ल में तकिए (pillows) रखकर सजावट की गई थी और उस परफॉर्मेंस को देखकर नीलम भावुक हो उठीं। 

यह सरप्राइज उनके लिए खास इसलिए भी था क्योंकि पहले वीक में बहुत से घरवालों ने उन्हें नॉमिनेशन (nomination) के लिए नामित किया था। इस वजह से वे उनसे मिल नहीं पा रही थीं और सलमान खान ने भी उन्हें house activities में सक्रिय होने की सलाह दी थी। लेकिन, यह जन्मदिन का पल दिखाता है कि अब प्रतियोगिताओं की खाई भरकर अपनापन दिखाया जा सकता है।  

बचपन से था अभिनय का शौक



बात करें नीलम गिरी की निजी जिंदगी की तो उनके पिता का हार्डवेयर शॉप, दो जुड़वां भाई निशाल और नवीन और एक बड़ी बहन हैं। बचपन से डांसिंग और अभिनय का शौक रखने वाली नीलम ने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो शेयर किए और भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने उन्हें फिल्मों में शामिल होने का मौका दिया। उन्होंने 2021 में फिल्म “Babul” से शुरुआत की और “Izzat Ghar”. “Tun Tun”, “Kalakand” जैसी फिल्मों में काम किया। वे भोजपुरी सिनेमा में “Dhak-Dhak Girl” के रूप में भी जानी जाती हैं और इंस्टाग्राम पर उनके लगभग 5.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।     

Tags: Bhojpuri Actress Neelam GiriBigg Boss19 Neelam Girineelam girineelam giri dance viral videoNeelam Giri Latest VideoNeelam Giri news
