Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान

Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान

Bigg Boss 19 Update:'बिग बॉस 19' के (Bigg Boss 19) घर में एक बड़ा हादसा टल गया है। समय रहते इसकी जानकारी बसीर अली को लग गई थी। अगर ये हादसा घर में हो जाता तो इसमें सभी घरवालों की जान जा सकती थी।

Published By: Preeti Rajput
Published: September 8, 2025 09:08:29 IST

Bigg Boss 19 Gas Leak
Bigg Boss 19 Gas Leak

Bigg Boss 19 Gas Leak :’बिग बॉस 19′ (Bigg Boss 19) के घर में हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। घरवाले अक्सर किसी न किसी मुद्दे पर एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। शो के दूसरे वीकेंड के वार में घर में एक नए सदस्य की वाइल्ड कार्ड एंट्री (Wild Card Entry) हुई है। जिससे घर में थोड़ा तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है। घर में हंगामे और भी तेज हो सकते हैं। दरअसल आने वाले एपिसोड में घर में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल सकती है। इस बात का पता केवल कैप्टन बसीर (Baseer Ali) लगा पाते हैं। घरवालों की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। बसीर को इस चूक के बारे में तब पता लगा जब वह सुबह नियमित जांच कर रहे थे। बसीर ने पाया कि गैस स्टोव रात भर चालू रह गया था। 

कैप्टन बसीर ने उठाया घरवालों के सामने मुद्दा

इस गलती की सजा केवल किसी एक को नहीं बल्कि सभी को मिल सकती थी। सभी सदस्यों की सुरक्षा खतरे में थी। इस घटना ने शो की व्यवस्था और सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर दिए हैं। बसीर इस चूक से गुस्से में आ गया और उन्होंने सुबह तुरंत सबसे पहले यह मुद्दा घरवालों के सामने उठाया। उनकी बातों को लेकर घरवाले भी सहमत नजर आए। कुछ लोगों ने अपनी गलती भी स्वीकार की है। हालांकि कुछ ने इसे नजरअंदाज कर दिया। बसीर ने इस मुद्दे को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। 

KBC 17: मजदूर आसिफ की बातें सुन अमिताभ भी हुए भावुक और 25 लाख रुपए की रकम जीत बने करोड़पति शो के सितारे

खतरे में थी घरवालों की जान 

इस दौरान सभी घरवालों के बीच आरोप-प्रत्यारोप भी देखनेको मिलेंगे। बसीर ने कुछ घरवालों पर जिम्मेदारी ठीक से न निभाने का आरोप लगाया है। जिससे घर का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होता हुआ नजर आएगा। बिग बॉस के घर में मनोरंजन के साथ-साथ घरवालों की सुरक्षा की भी बड़ी जिम्मेदारी है। बसीर की अपील से यह साफ नजर आता है। इस लापरवाही से दुनिया के सबसे पॉपूलर शो में एक बड़ा हादसा हो सकता था। जिससे सभी का जान पर खतरा मंडरा रहा था। यह एपिसोड घरवालों के साथ-साथ दर्शकों को भी हैरान कर देगा। 

बिहार के विधायक की वो बेटी, जिसने पहली ही फिल्म से मचा दी थी सनसनी, बॉलीवुड में चल रहा आज भी हुस्न का सिक्का

Tags: Amaal MalikBaseer Alibigg boss 19gaurav khannasalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान
Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान
Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान
Bigg Boss 19 के घर में होने वाला था बड़ा धमाका, एक साथ जा सकती थी सभी घरवालों की जान
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?