Bigg Boss 19: टीवी एक्ट्रेस को नीचा दिखाने पर Hina Khan हुई गुस्से से आगबबूला, Farhana Bhatt को सुनाई खरी-खोटी

Bigg Boss 19: सलमान खान (Salman Khan) का पॉपुलर शो ‘बिग बॉस 19’ इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। शो में आए सभी कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में खूब धमाल मचा रहे हैं और सभी के बीच घमासान युद्ध भी छिड़ा हुआ है कभी खाने को लेकर,तो कभी कैप्टेंसी को लेकर। लोगों को भी बिग बॉस का ये सीजन काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। फैंस भी सोशल मीडिया के जरिए अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट का सपोर्ट कर रहे हैं। इसी बीच हिना खान (Hina Khan) ने भी अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) का सपोर्ट किया है और इस कन्टेस्टेंट को खूब लताड़ लगाई, तो चलिए जानते है क्या है पूरा मामला और किस कन्टेस्टेंट पर गुस्से से आगबबूला हुई हिना खान

हिना खान ने किया अशनूर कौर को सपोर्ट

दरअसल, हिना खान (Hina Khan), सलमान खान (Salman Khan) के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” को काफी फॉलो कर रही है, वो खुद भी बिग बॉस के सीजन 11 का हिस्सा रह चुकी हैं और सीजन 19 (Bigg Boss 19) में वो अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) को सपोर्ट कर रही हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट शेयर की है, जिसमें वो बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट और फेमस टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर का सपोर्ट किया है और फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) को जमकर कलास लगाी है और खूब खरी-खोटी सुनाई।

हिना खान ने लगाई फरहाना भट्ट की कलास

हिना खान (Hina Khan) ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर के लिखा, ‘हम हर माध्यम में अच्छा और यादगार काम करना पसंद करते हैं और सभी माध्यमों का हम इक्वल सम्मान करते हैं। टीवी पर आकर खुद को फिल्म एक्टर कहना और खुद को बड़ा बताना… ऐसा कोई अच्छा कलाकार कभी नहीं करेगा, खाली बातों से सिर्फ शोर आता है। वहीं हिना खान ने अपने दूसरे पोस्ट में फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) पर गुस्सा होते हुए लिखा- ‘क्या टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो किसी सिनेमाघर में टेलीकास्ट हुआ है? नहीं ना… क्योकि हमारे टीवी का दिल ही इतना बड़ा है कि कोई भी आकर स्टार बन जाता है, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया. अब मुझसे ज्यादा मत बुलवाओ।’ बता दें कि हिना खान ने कुछ देर रिएक्ट बाद इन दोनों ही पोस्ट को डिलीट कर दिया था, लेकिन फैंस अब उनके इस पोस्ट पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और हिना का सपोर्ट कर रहे हैं।