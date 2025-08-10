Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में शामिल होगी हिमांशी नरवाल! पहलगाम आतंकी हमले में खो चुकी हैं अपना पति, Salman Khan के शो से देश को बताएंगी वो खौफनाक मंजर?

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर एपिसोड़ 24 अगस्त को आने वाला है। फैंस शो को लेकर काफी उत्साहित हैं। इस बीच खबर आ रही हैं कि हिमांशी नरवाल को शो में शामिल का ऑफर दिया गया है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 10, 2025 11:33:11 IST

Himanshi Narwal
Himanshi Narwal

Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ 24 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। शो को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।  मेकर्स ने बड़े-बड़े सेलेब्स को शो में शामिल किया है। इस बीच एक और चर्चा जोरों पर है। खबर है कि पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खो चुकीं हिमांशी नरवाल को भी शो में शामिल होने का ऑफर मिला है। 

पहलगाम हमले में अपने पति को खो चुकी हैं हिमांशी 

हिमांशी नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हैं। साथ ही वह एल्विश यादव की कॉलेज मेट भी थी। 22 अप्रैल को हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमलें में उन्होंने अपने पति को खो दिया था। उनके पति आतंकवादी के निशाने पर आकर शहीद हो गए थे। कपल शादी के कुछ दिनों बाद ही हनीमून के लिए कश्मीर गए थे। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें हिमांशी के पति भी शामिल थे। इस हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया गया था। हमले के दौरान की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। जिसमें वह अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी थी और अपनी किस्मत पर आंसू बहाएं जा रही थीं। 

 मेकर्स ने दिया ऑफर 

बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं कि इस बार शो में ऐसे चेहरे शामिल हों जिनसे दर्शक जुड़ान महसूस कर सके। इसी कारण उन्होंने शो के लिए हिमांशी को भी अप्रोच किया है। हालांकि इसे लेकर अभी किसी की भी तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब यह देखना बाकि है कि शो में वह एंट्री लेती हैं या नहीं।  

