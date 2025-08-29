Bigg Boss 19: IT से शुरू किया करियर, आज शो का सबसे महंगा कंटेस्टेंट, कौन है बिग बॉस का वो खिलाड़ी

Bigg Boss highest Paid Contestant: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के चेहरे जितने चर्चित हैं, उतनी ही एक्साइटिंग उनके पर्दे के पीछे की असली कहानी भी है। और उस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं टीवी शो के सुपरस्टार गौरव खन्ना। एक समय जब उनका जीवन एक आम आईटी प्रोफेशनल की तरह था, तब शायद ही उन्होंने सपनों में भी सोचा होगा कि एक दिन वह टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो के सबसे महंगे कंटेस्टेंट बनकर उभरेंगे।

करियर में उड़ान भरी

गौरव ने अभिनय की दुनिया में अपना कदम धीरे-धीरे रखा। टीवी डेली सोप में अपनी अदाकारी का जौहर दिखाया और Celebrity MasterChef India जीतकर 20 लाख का पुरस्कार भी अपने नाम किया। उनके अभिनय और काबीलियत ने उन्हें टीवी जगत में मान्यता दिलाई और शायद इसी वजह से इस वक्त उनकी नेटवर्थ लगभग 8 करोड़ बताई जाती है।

Bigg Boss 19 से एक नया मुकाम

बिग बॉस 19 में उनकी एंट्री केवल एक और शो का हिस्सा नहीं बनी बल्कि, उनके लिए वह बन गई एक मील का पत्थर। रिपोर्ट्स के मुताबिक गौरव इस सीजन के हाईएस्ट पेड़ कंटेस्टेंट हैं, एक ऐसा टाइटल जो दर्शकों और मीडिया दोनों की नजर में एक अलग चमक डालता है। वीकली फीस के आंकड़े बताते हैं कि वह हर हफ्ते लगभग 10 लाख तक कमा रहे हैं।

चर्चा में गौरव का गेम प्ले

वहीं, बिग बॉस में एंट्री लेने के बाद से गौरव खूब चर्चा में बने हैं। आए दिन शो से उनके क्लिप्स वायरल होते रहते हैं। दर्शकों से लेकर घर के कंटेस्टेंट्स तक उन्हें एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी मानते हैं। शो के एक एपिसोड में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी तमाम बातें कीं। उन्होंने ये भी बताया कि शादी को 9 सालों के लंबे सफर के बाद भी वो अबतक पिता क्यों नहीं बनें।

