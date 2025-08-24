Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: पहली ही एंट्री में खुल गए कंटेस्टेंट्स के राज! Salman Khan का बड़ा इशारा, बोले- ‘इस बार खेल होगा असली’

Bigg Boss 19 के ग्रैंड प्रीमियर में कंटेस्टेंट्स की एंट्री के साथ ही उनके छिपे राज चर्चा में आ गए। जानिए Ashnoor Kaur से लेकर Shehbaz Badesha तक किसका कौन सा सीक्रेट शो में मचाएगा धमाल।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 21:41:45 IST

रविवार की रात टीवी स्क्रीन पर ऐसा नजारा दिखा जिसने लाखों दर्शकों को अपनी सीट से हिलने नहीं दिया। Bigg Boss 19 का ग्रैंड प्रीमियर हर बार की तरह इस बार भी ड्रामा, ग्लैमर और सस्पेंस से लबरेज रहा। होस्ट सलमान खान जब स्टेज पर आए तो उनके हर एक डायलॉग से ऐसा लगा जैसे यह सीजन बाकी सब सीजन से अलग होने वाला है।

Ashnoor बनीं घर की पहली सदस्य

सबसे ज्यादा चर्चा में रही अशनूर कौर की एंट्री, जिन्होंने बतौर पहली कंटेस्टेंट घर में कदम रखा। चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर ग्लैमरस एक्ट्रेस तक का उनका सफर दर्शकों के दिलों में पहले ही जगह बना चुका था और उनकी मासूम मुस्कान ने घर का माहौल एक झटके में बदल दिया। सलमान ने भी मजाकिया अंदाज में कहा, ये घर की लक्ष्मी बनकर आई हैं।

Mridul vs Shehbaz: पहला ट्विस्ट

जैसे ही दर्शकों ने सोचा कि शो का आरंभ शांत होगा, तभी आया बड़ा ट्विस्ट। Mridul Tiwari और Shehbaz Badesha को Fans Ka Faisla के जरिए आमने-सामने लाया गया। दर्शकों की भारी वोटिंग के बाद Mridul को पहला आधिकारिक सदस्य घोषित किया गया। सोशल मीडिया पर भी #MridulFirstEntry तेजी से ट्रेंड करने लगा।

घर का थीम और राजनीतिक खेल

इस बार का थीम है घरवालों की सरकार यानी हर सदस्य को न सिर्फ रिश्ते निभाने होंगे बल्कि राजनीति के पेंच भी सीखने होंगे। प्रीमियर में ही सलमान ने हिंट दे दिया कि ये सीजन ड्रामा से ज्यादा पॉलिटिक्स पर आधारित होगा।

क्यों है ये सीजन खास?

• पहली बार इतनी यंग कंटेस्टेंट लाइनअप सामने आई है।
• सोशल मीडिया स्टार्स से लेकर टीवी इंडस्ट्री के पक्के चेहरों तक का धमाकेदार मिक्स।
• सलमान खान की फीस पर भी इस बार खूब चर्चा है, लेकिन उनका अंदाज बता रहा है कि शो का तड़का कम नहीं होने वाला।

Tags: bigg bossbigg boss 19bigg boss housesalman khan
