Bigg Boss 19: कौन हैं टीवी स्टार Gaurav Khanna की लाइफ पार्टनर आकांक्षा चमोला? जिन्हें मां बनने से है ऐतराज

Who Is Akansha Chamola: ‘बिग बॉस 19’ (Bigg Boss 19) के घर में इस वक्त टीवी एक्टर गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) खूब चर्चा में हैं। शो के दौरान उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ का ऐसा राज खोला, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया। गौरव ने बताया कि वह पिता बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला (Akansha Chamola) बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हैं।

आकांक्षा चमोला भी टीवी इंडस्ट्री (TV Industry) से जुड़ी हुई हैं। वह ‘स्वरागिनी’ (Swaragini) जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान रखती हैं। 2016 में गौरव और आकांक्षा ने लव मैरिज की थी और तब से दोनों का रिश्ता काफी मजबूत माना जाता है। सोशल मीडिया पर कपल की जोड़ी फैंस के बीच भी काफी पसंद की जाती है।

गौरव चाहते हैं पिता बनना

हाल ही में गौरव ने शो में खुलासा किया कि वह फैमिली बढ़ाने के लिए तैयार हैं, मगर आकांक्षा फिलहाल इसके लिए राजी नहीं हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि मां बनने की जिम्मेदारी और बदलाव बहुत बड़ा फैसला है, और फिलहाल वह इसे अपनाना नहीं चाहतीं। गौरव ने यह भी कहा कि वह पत्नी के फैसले का सम्मान करते हैं, क्योंकि रिश्ते निभाने का मतलब एक-दूसरे की इच्छाओं और सोच को समझना होता है। बता दें कि इसकी वजह ये है कि बच्चे की जम्मेदारी आकांक्षा खुद संभालना चाहती हैं ना कि किसी और के भरोसे। फिलहाल करियर उनकी प्राथमिकता है।

खून से भीगा सेट, घबराए लोग और जिद पर अड़े अमिताभ बच्चन- आखिर क्या हुआ था ‘खुद्दार’ की शूटिंग में?

आकांक्षा के लिए करियर है प्रायोरिटी

आकांक्षा के इस फैसले ने फैंस के बीच भी चर्चा छेड़ दी है। कई लोग उनकी सोच की तारीफ कर रहे हैं कि वह अपने करियर और निजी जीवन को प्राथमिकता दे रही हैं, तो वहीं कुछ लोग गौरव की इच्छा से सहानुभूति जता रहे हैं। लेकिन, एक बात साफ है चाहे मतभेद हो या अलग सोच, दोनों के बीच रिश्ता आपसी भरोसे और सम्मान पर टिका है। यही वजह है कि शादी के 9 सालों बाद भी गौरव और आकांक्षा टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल माने जाते हैं।

अलादीन के इस हैंडसम हंक ने रचाई शादी, इस खूबसूरत हसीना से एक नहीं बल्कि दो धर्मों की निभाई रस्में