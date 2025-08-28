Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: घर में ड्रामा पीक पर, तान्या मित्तल ने लगाई आग, ‘मां-बेटे’ के रिश्ते में आई दरार

Tanya Mittal Strategy: बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने प्रोवोक कर गौरव खन्ना और कुनिका सदानंद के बीच दरार डाल दी। दोनों के बीच हुई जोरदार बहस से घर का माहौल गरमा गया।

Published: August 28, 2025 23:38:50 IST

Gaurav-Kunickaa Clash: बिग बॉस 19’ का खेल कुछ ही दिनों में इतना गर्म हो चुका है कि घर में रणनीति, झगड़े और भावनाएं एक साथ उबाल पर हैं। एक नए प्रोमो क्लिप में तान्या मित्तल (Tanya Mittal) ने ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) के बीच ‘माँ-बेटे’ जैसा रिश्ता चमकता हुआ, एक झटके में टूट जाता नजर आता है।

प्रोमो में तान्या कुनिका से कहती हैं कि उसे लगता है कि उनका और गौरव का रिश्ता सबसे गहरा है और यह बात सिर्फ उनका मानना नहीं, बल्कि घर वालों की नजर में भी ऐसा ही दिखता है। यह सुनते ही कुनिका इरिटेट हो जाती हैं। जब गौरव उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि तान्या उनका दिमाग खराब करने की चाल चलती हैं, तब भी कुनिका उन्हें सुनने को तैयार नहीं होती है और गुस्से में कह उठती हैं कि वह कोई मम्मी नहीं हैं और अगर ऐसा कोई कहता है, तो उन्हें वो सम्मान भी मिलना चाहिए।

यह संवाद घरवालों के लिए ड्रामा से कहीं ज्यादा इमोशनल मोमेंट बन गया। गौरव बेबस होते गए, वहीं तान्या उस गलतफहमी को दूर करने की बजाय दूर बैठकर मजे लेती नजर आईं। बाहर जाकर वो बाकी कंटेस्टेंट से कहती दिखीं कि, “मैंने भड़का दिया अब दोनों में भयंकर लड़ाई हो रही है।” और ये बातें बोलकर तान्या खूब हंस भी रही थीं। वीडियो में देखकर कोई भी कह सकता है कि उन्हें ये टकरार करवा के कितना मजा आ रहा है। दर्शक भी तान्या की इस हरकत भी नाराज हो उठे हैं।

सस्पेंस वाला प्रोमो

तान्या मित्तल की चाल ने उनके पर्सनल बॉन्ड की ताकत को चुनौती दे दी। वहीं, दूसरी ओर घर में सत्ता, साजिश और रणनीति की लड़ाई का संकेत साफ दिखाई दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह फूट सिर्फ एक सस्पेंस वाला प्रोमो है या आगे चलकर यह डेडली गेम में नया मोड़ लाएगा?

