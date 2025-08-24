Home > मनोरंजन > टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे

टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे

Bigg Boss 19 में Gaurav Khanna की एंट्री ने फैंस को उत्साहित कर दिया है। लेकिन उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनकहे राज अब घर के भीतर खुल सकते हैं।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 24, 2025 19:36:00 IST

gaurav khanna
gaurav khanna

टीवी के मशहूर अभिनेता Gaurav Khanna, जिन्हें आज लोग अनुपमा के अनुज कपाड़िया के रूप में जानते हैं, अब बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ ऑन-स्क्रीन रोमांस और टीवी फेम तक सीमित नहीं है। इसके पीछे संघर्ष, डर और गहराई से जुड़ी बातें भी छिपी हैं।

गौरव ने खुद कई बार कहा है कि वो लंबे समय तक बिग बॉस का हिस्सा बनने से कतराते रहे, क्योंकि शो के ड्रामे और राजनीति से वो बचना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका शांत स्वभाव इस खेल में फिट नहीं बैठेगा। लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई और शो में उतरने का फैसला लिया। यह फैसला बताता है कि वह अब अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौतियों को अपनाना चाहते हैं।

14 मिनट 41 सेकेंड का दर्दभरा गाना सुनकर रो पड़े थे लाखों लोग, 9वीं फेल सिंगर ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड और बन गया हर…

View this post on Instagram

A post shared by Sony LIV (@sonylivindia)



शानदार कुक भी हैं गौरव

दिलचस्प बात यह है कि गौरव सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि शानदार कुक भी हैं। उन्होंने हाल ही में एक रियलिटी शो में अपनी कुकिंग स्किल से सबको चौंका दिया था। यही हुनर उन्हें बिग बॉस के घर में भी अलग पहचान दिला सकता है। उनके फैंस मानते हैं कि वह अपनी सादगी और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लेंगे।

Karan Aujla: मैं भारत आना चाहता हूं, लेकिन… करण औजला का दुनिया के सामने छलका दर्द, जो कहा सुन हैरान रह जाएंगे!

फैंस के लिए विनर मैटेरियल हैं गौरव



गौरव की जिंदगी का एक और पहलू है उनका धैर्य। रंगों को पूरी तरह न पहचान पाने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। यही जज्बा शायद बिग बॉस के घर में उन्हें मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। सोशल मीडिया पर भी फैंस पहले ही उन्हें विनर मैटेरियल बता रहे हैं। उनका कहना है कि गौरव में वह बैलेंस है जो बिग बॉस जैसे मुश्किल शो को जीतने के लिए जरूरी है, संयम भी, जब जरूरत हो तो दमदार जवाब देने की ताकत भी।

Tags: bigg boss 19salman khansalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे
टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे
टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे
टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?