टीवी का संस्कारी हीरो या गेम का मास्टर? Gaurav Khanna के सीक्रेट्स बिग बॉस में खुलेंगे

टीवी के मशहूर अभिनेता Gaurav Khanna, जिन्हें आज लोग अनुपमा के अनुज कपाड़िया के रूप में जानते हैं, अब बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन उनकी असली कहानी सिर्फ ऑन-स्क्रीन रोमांस और टीवी फेम तक सीमित नहीं है। इसके पीछे संघर्ष, डर और गहराई से जुड़ी बातें भी छिपी हैं।

गौरव ने खुद कई बार कहा है कि वो लंबे समय तक बिग बॉस का हिस्सा बनने से कतराते रहे, क्योंकि शो के ड्रामे और राजनीति से वो बचना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका शांत स्वभाव इस खेल में फिट नहीं बैठेगा। लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत दिखाई और शो में उतरने का फैसला लिया। यह फैसला बताता है कि वह अब अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चुनौतियों को अपनाना चाहते हैं।







शानदार कुक भी हैं गौरव

दिलचस्प बात यह है कि गौरव सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं, बल्कि शानदार कुक भी हैं। उन्होंने हाल ही में एक रियलिटी शो में अपनी कुकिंग स्किल से सबको चौंका दिया था। यही हुनर उन्हें बिग बॉस के घर में भी अलग पहचान दिला सकता है। उनके फैंस मानते हैं कि वह अपनी सादगी और ईमानदारी से लोगों का दिल जीत लेंगे।

फैंस के लिए विनर मैटेरियल हैं गौरव







गौरव की जिंदगी का एक और पहलू है उनका धैर्य। रंगों को पूरी तरह न पहचान पाने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं समझा। यही जज्बा शायद बिग बॉस के घर में उन्हें मजबूत खिलाड़ी बनाएगा। सोशल मीडिया पर भी फैंस पहले ही उन्हें विनर मैटेरियल बता रहे हैं। उनका कहना है कि गौरव में वह बैलेंस है जो बिग बॉस जैसे मुश्किल शो को जीतने के लिए जरूरी है, संयम भी, जब जरूरत हो तो दमदार जवाब देने की ताकत भी।