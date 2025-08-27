Bigg Boss 19 के पहले ही हफ्ते में भोजपुरी एक्ट्रेस Neelam Giri को किया घरवालों ने टारगेट, नॉमिनेट करते हुए कहा- गेम में नहीं इन्वॉल्वमेंट

Bigg Boss 19: सलमान खान के सबसे पॉपुलर और विवादित शो “बिग बॉस 19” टेलिकास्ट होते ही खबरों में छा गया हैं और शो में आया हर कंटेस्टेंट चर्चा का विषय बना हुआ है। बिग बॉस के सीजन 19 में भोजपुरी की सुपरहॉट एक्ट्रेस निलम गिरी ने भी एंट्री ली है और वह अपने जबरदस्त अंदाज के चलते सभी के नजरों में आ रही हैं। लेकिन शो में कई कंटेस्टेंट ऐसे हैं, जो उन्हें घर में सॉफ्ट टार्गेट समझ रहे है और इसी वजह से उन्हें नॉमिनेट भी किया गया हैं।

बिग बॉस 19 में हुई पहली नॉमिनेशन की प्रक्रिया

दरअसल, बिग बॉस 19 के कल के एपिसोड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया की गई, जिसमें सभी कंटेस्टेंट्स को किन्ही दो घर वालों को गेम से बाहर निकलने के लिए नॉमिनेट करना था और उन्हें ऐसा करने के लिए एक रीजन भी देने था, इस दौरान सबसे ज्यादा बार नाम नीलम गिरी का लिया गया था। वहीं कंटेस्टेंट्स ने नीलम गिरी को नॉमिने’ करने के लिए कई सारे कारण बताए। वहीं एक स्ट्रांग रीजन था, जो बार-बार कंटेस्टेंट्स दिया जा रहा था कि नीलम गिरी की पर्सनालिटी गेम को बिग बॉस के गेम को सूट नहीं करती है, वो बहुत मासूमियत से गेम खेल रहीं हैं या फिर वो मासूम दिखने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उनकी रियल पर्सनालिटी सामने नहीं आ रही है।

सॉफ्ट टार्गेट समझ नीलम गिरी को किया नॉमिनेट

बिग बॉस 19 के पहले हफ्ते के नॉमिनेशन की प्रक्रिया में कंटेस्टेंट्स ने नीलम गिरी सॉफ्ट टार्गेट समझते हुए नॉमिनेट करते हुए कहा- वो खुल के गेम में अपने आप को शो नहीं कर रहीं हैं। नीलम गिरी को नोमिनेट करने का रीजन ज्यादातर सदस्यों ने यहीं दिया की वो गेम और घर में रहने के लिए अनफिट हैं। इसके अलावा कई कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इसलिए भी नॉमिनेट किया कि उन्हें लग रहा है कि नीलम गेम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहीं हैं और वो ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं हैं इसके अलावा नीलम गिरी को चेला भी बताया गाया और कहा कि वो इंडिविजुअल नहीं खेल रही हैं। इसलिए उन्हें नॉमिनेशन की प्रक्रिया में घर से बाहर निकालने के लिए 8 वोट्स दिए गए।