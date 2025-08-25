Bigg Boss 19 में पहले ही टास्क में भिड़े कंटेस्टेंट्स! कुनिका बोलीं- ‘हीरोगिरी मत करो’

सलमान खान के होस्ट किए गए ग्रैंड प्रीमियर के बाद बिग बॉस 19 का पहला टास्क शुरू होते ही घरवालों में हलचल मच गई। इस सीजन में कुल 16 कंटेस्टेंट्स हैं, लेकिन बेड्स केवल 15 हैं, जिससे घरवालों को एक सदस्य को बाहर करने का फैसला करना पड़ा।

पहले ही टास्क में तनाव की झलक दिखाई दी। घर में बहसें और नोकझोंक शुरू हो गईं। कुनिका सदानंद ने साफ कहा, हीरोगिरी मत करो, वहीं नीलम गिरि ने जवाब दिया, भाई, ज्ञान मत दो। इस बीच सभी कंटेस्टेंट्स अपनी पर्सनालिटी और प्रभाव दिखाने में जुट गए।

इस सीजन के कंटेस्टेंट्स

इस सीजन के कंटेस्टेंट्स में अनुपमा के अनुज गौरव खन्ना, गौहर खान के देवर आवेज दरबार, सिंगर अमाल मलिक, अशनूर कौर, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, अभिषेक बजाज, बसीर अली, नतालिया जानोसजेक, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, नगमा मिराजकर और तान्या मित्तल शामिल हैं।

यहां देखें वीडियो

चैनल के सीईओ ने कहा कि इस बार टास्क पूरी तरह निष्पक्ष होंगे और घर के फैसले ऑडियंस की पसंद पर आधारित होंगे। पहले टास्क से ही यह साफ हो गया कि इस सीजन में ड्रामा और मनोरंजन की कोई कमी नहीं होगी। अब सवाल यह है कि अगले टास्क में घरवालों की रणनीतियां और झगड़े कैसे आगे बढ़ेंगे, और कौन-कौन अपने व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीत पाएगा।

