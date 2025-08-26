Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: पहले हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट ने मचाया तहलका, Gaurav Khanna से लेकर Tanya Mittal तक दांव पर लगी किस्मत

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 26, 2025 09:58:48 IST

टीवी का सबसे चर्चित रियलिटी शो Bigg Boss 19 शुरू होते ही सुर्खियों में छा गया है। इस बार शो का थीम है घरवालों की सरकार और पहले ही हफ्ते घर में ऐसा माहौल बना है, जिसने दर्शकों को सीट से बांधे रखा है। शुरुआत से ही कंटेस्टेंट्स को खास पावर दी गई है, जिसकी वजह से खेल और भी रोमांचक हो गया है।

सरप्राइज एंट्री और सीक्रेट रूम का ट्विस्ट

घर में एंट्री के साथ ही बिग बॉस ने ऐसा ट्विस्ट दिया कि सभी हैरान रह गए। कंटेस्टेंट्स को खुद ही यह फैसला करना पड़ा कि कौन घर का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं। इसी दौरान मृदुल तिवारी को सबसे पहले बाहर किया गया। वहीं फरहाना भट्ट को भी घर से निकाला गया, लेकिन असल में उन्हें सीधे सीक्रेट रूम भेज दिया गया, जहां से वह सभी कंटेस्टेंट्स की हर हरकत पर नज़र रख रही हैं। यह ट्विस्ट आने वाले समय में खेल का पासा पलट सकता है।

पहली नॉमिनेशन लिस्ट ने चौंकाया

पहले हफ्ते के नॉमिनेशन में कई बड़े नाम सामने आए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में हैं टीवी इंडस्ट्री के पॉपुलर चेहरे गौरव खन्ना, जिन्होंने शो में शुरुआत से ही लो-प्रोफाइल रहने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वह नॉमिनेट हो गए। इसके अलावा नॉमिनेशन की लिस्ट में अभिषेक बजाज, ज़ीशान कादरी, नीलम गिरी, तान्या मित्तल, नतालिया जानोशेक और प्रणीत मोरे जैसे नाम भी शामिल हैं। कुल सात कंटेस्टेंट्स की किस्मत इस हफ्ते दांव पर लगी है।

Inkhabar Exclusive: ‘अगर स्ट्रेटेजी बना के जाऊंगा तो…’, Bigg Boss 19 में एंट्री लेने से पहले शहबाज ने बताई अपनी स्ट्रेटेजी, कैसे खेलेंगे गेम

तान्या बनाम अशनूर,पहला बड़ा झगड़ा

जहां एक तरफ नॉमिनेशन की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी ओर घर में पहला बड़ा झगड़ा भी देखने को मिला। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ यह झगड़ा था तान्या मित्तल और अशनूर कौर के बीच। तान्या ने अशनूर को बदतमीज और नखरीली तक कह डाला। हालांकि अशनूर ने शांत रहते हुए अपनी बात रखी और अपनी परिपक्वता से सबका ध्यान खींचा। यह टकराव दर्शकों को आने वाले दिनों में और भी मसालेदार ड्रामा देखने का भरोसा दिलाता है।

आगे क्या होगा?

पहले ही हफ्ते की नॉमिनेशन लिस्ट ने माहौल गर्मा दिया है। दर्शकों की नज़र अब इस पर है कि सात नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से कौन अपनी जगह बचा पाएगा और किसे बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। साथ ही सीक्रेट रूम में बैठी फरहाना का अगला कदम भी घर में बवाल मचा सकता है।

