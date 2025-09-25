Bigg Boss 19: कैप्टन बनने के बाद बदले बसीर अली के तेवर, प्रणित मोरे को बोला “फ्लॉप कॉमेडियन”, दोनों की दोस्ती का होगा ‘द एंड’?

Baseer Ali And Pranit More Fight in Bigg Boss 19 : सलमान खान के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस 19’ लगातार चर्चा में बना हुआ है. दर्शकों को बिग बॉस हाउस में खूब धमाल, ड्रामा और लड़ाई-झगड़ा देखने को मिल रहा है, कभी खाने को लेकर, तो कभी कैप्टेंसी को लेकर, हाल ही में टीवी के इस फेमस शो के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि कैप्टन बसीर अली (Baseer Ali) और प्रणित मोरे (Pranit More), जो घर के अंदर बेहद अच्छे दोस्त है दोनों ह के बीच तगड़ा झगड़ा हो जाता है और खूब बवाल मचता है, दो दोस्तों के बीच ऐसा तगड़ा झगड़ा अब पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है.

बसीर अली और प्रणित मोरे के बीच हुआ झगड़ा

दरअसल, बिग बॉस में दिखाया गया कि सीर अली (Baseer Ali) और उनके दोस्त प्रणित मोरे (Pranit More) के बीच बड़ा झगड़ा हो जाता है और बिग बॉस हाउस में बड़ा बवाल खड़ा हो जाता हैं. दोनों के बीच ये झगड़ा घर के कामों को लेकर शुरू होता है, इस दौरान बसीन, प्रणित (Baseer-Pranit Fight) को काम के लिए लापरवाह कहते हैं और उन्हें उनका रवैया बदलने की चैतावनी देते हैं. इसके बाद प्रणित को भी बसीन की इन बातों का बुरा लग जाता है और दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू होती है, जो चलते-चलते बहस में बदल जाती है.

बसीर अली नें बोला प्रणित मोरे को “फ्लॉप कॉमेडियन”

प्रणित, बसीर (Pranit-Baseer) की बातों का पलटवार करते हुए कहते है कि हम अपना काम कर चुके हैं और मैं तुम्हारी तरह हर काम का दिखावा नहीं करता हूं. वहीं प्रणित मोरे के इतना कहने पर बसीर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो प्रणित को ‘कामचोर’ तक कह देते हैं. इसके बाद बसीर कहते हैं कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि अधूरे पड़े काम से है. वहीं झड़प तब तेज हो गई जब प्रणीत ने बसीर का मजाक उड़ाते हुए कहा- तू ड्राइवर है घर का, सब को छोड़ के आएगा?” इतना ही नहीं उन्होंने प्रणीत को “फ्लॉप कॉमेडियन” बताते हुए कहा, “अपने गांव वापस जाओ, यार।

बता दें कि बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के फैंस

क्या हों जाएंगी बसीर अली और प्रणित मोरे दोस्ती हमेशा के लिए खत्म

बसीर अली (Baseer Ali) और प्रणित मोरे (Pranit More) का यह झगड़ा देख काफी हैरान हो गए हैं, क्योंकि बिग बॉस (Bigg Boss 19) के घर के अंदर बसीर और प्रणित दोनों बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, लेकिन लगता है कि कप्तान बनने के बाद बसीर के बदले हुए तेवर से प्रणित परेशान हो गए है, अब फैंस जानना चाहते हैं कि क्या इस लड़ाई के बाद इन दोनों की दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर दोनों एक-दूसरे से सुलह कर लेंगे