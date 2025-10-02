‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल
Home > मनोरंजन > टीवी > ‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल

‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 : 'बिग बॉस 19' में कैप्टन फरहाना और अशनूर कौर के बीच तीखी बहस हुई. रैंकिंग टास्क में विवाद बढ़ा. सोशल मीडिया पर चर्चा है कि फरहाना अशनूर को टारगेट कर रही हैं.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 2, 2025 10:08:43 AM IST

‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल

Bigg Boss 19 : ‘बिग बॉस 19’ में कैप्टन फरहाना और अशनूर कौर के बीच तीखी बहस हुई। रैंकिंग टास्क में विवाद बढ़ा। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि फरहाना अशनूर को टारगेट कर रही हैं।

Bigg Boss 19 : रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 19’ लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो का हर एपिसोड ड्रामा, इमोशन और टकराव से भरपूर होता जा रहा है. लेटेस्ट एपिसोड में घर की नई कैप्टन बनी फरहाना भट्ट के फैसलों ने पूरे घर का माहौल गरमा दिया. खासतौर पर जब उन्होंने अशनूर कौर, मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना को सबसे कम रैंक दिए, तो विवाद शुरू हो गया.

कैप्टेंसी टास्क से बिगड़ी बात

एपिसोड की शुरुआत में बिग बॉस ने सभी घरवालों को असेंबली हॉल में बुलाया और फरहाना को सभी कंटेस्टेंट्स की काबिलियत के आधार पर उन्हें रैंक देने का टास्क दिया. यहां पर उन्होंने अपने फैसलों से कई लोगों को नाराज कर दिया.

गौरव खन्ना के बारे में फरहाना ने कहा, “अपने शब्दों को जुबान पर लाएं, जो भी आप सोचते हों.” वहीं मृदुल के बारे में उन्होंने कहा, “इस घर में इनका मकसद बिना कुछ किए आगे बढ़ना है.” लेकिन सबसे तीखी प्रतिक्रिया तब आई जब बात अशनूर कौर पर पहुंची.

अशनूर और फरहाना की बहस

जैसे ही फरहाना ने अशनूर को “सबसे बड़ी पाखंडी” कहा, माहौल गर्म हो गया. अशनूर ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, “पाखंडी आप हैं, मैं नहीं.” इसी बीच फरहाना ने अशनूर की परवरिश पर भी टिप्पणी कर दी, जिस पर अशनूर ने गुस्से में चेतावनी दी, “परवरिश पर तो जाओ ही मत.” बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक-दूसरे पर निजी आरोप तक लगाने लगे.

 सोशल मीडिया पर भी गर्म है माहौल

इस एपिसोड के बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है. कई लोग का मानना है कि फरहाना जानबूझकर अशनूर को उकसा रही हैं, ताकि उन्हें घर से बाहर किया जा सके. वहीं कुछ लोग फरहाना के ईमानदार फैसले की तारीफ भी कर रहे हैं।,

 बाकी घरवालों की हलचल

इस बीच एक पल में तान्या मित्तल ने अमाल मलिक से कहा कि शो के बाद वे पहाड़ों पर घूमने जाएंगे, साथ में नीलम और बसीर को भी ले जाएंगी. वहीं आवेज दरबार को सबसे कम वोट मिले और वे शो से बाहर हो चुके हैं.

 घर में बचे कंटेस्टेंट्स

अब घर में बचे कंटेस्टेंट्स हैं: गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अशनूर कौर, मृदुल तिवारी, कुनिका सदानंद, बसीर अली, अभिषेक बजाज, तान्या मित्तल, जीशान कादरी, नेहल चुडासमा, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट और नीलम गिरी.

 ‘बिग बॉस 19’ का ये सीजन हर दिन नए ट्विस्ट ला रहा है. फरहाना और अशनूर की बहस ने घर का माहौल पूरी तरह बदल दिया है. आने वाले एपिसोड में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये लड़ाई और गहराएगी या सुलह की कोई राह निकलेगी.

Tags: bigg boss 19bigg boss 19 ashnoor farahana fightbigg boss 19 episode 39entertainment newshome-hero-pos-9salman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सर्दियों में ताकत बढ़ाए मेथी लड्डू, जानें आसान तरीका

October 2, 2025

इंटीमेट सीन्स से भरपूर हैं ये Web Series, देखने से...

October 2, 2025

तीन बच्चों की मां हैं Rihanna, बोल्डनेस में किसी से...

October 2, 2025

पंडित छन्नूलाल मिश्रा के ये भजन और सोहर जो आज...

October 2, 2025

Dussehra 2025 पूजा में करें इन मंत्रों का जप, शत्रुओं...

October 2, 2025

7 तरह की रोटियाँ: स्वाद, सेहत और ऊर्जा का खजाना

October 1, 2025
‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल
‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल
‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल
‘परवरिश पर मत जाना!’- अशनूर और फरहाना की भिड़ंत से हिला घर, पहाड़ों की सैर करेंगी तान्या मित्तल