Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट

Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट

Farhana Re-Entry: बिग बॉस 19 में फरहाना सीक्रेट रूम से लौटते ही घरवालों पर बरसीं। उन्होंने बसीर अली और प्रणित मोरे समेत कई कंटेस्टेंट्स को टारगेट किया।

Published By: Shraddha Pandey
Published: August 29, 2025 22:49:22 IST

Farhana Bhatt
Farhana Bhatt

Farhana Fight With Contestants: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में ड्रामा और ट्विस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में घर की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) को सीक्रेट रूम में भेजा गया था, जहां से उन्होंने घरवालों की हर हरकत और बातचीत को करीब से देखा। अब जैसे ही वह सीक्रेट रूम (Secret Room) से वापस लौटीं, घर में माहौल पूरी तरह बदल गया। फरहाना ने आते ही कई घरवालों को घेर लिया और उन पर जमकर गुस्सा उतारा।

दरअसल, सीक्रेट रूम में रहते हुए फरहाना ने देखा कि कुछ कंटेस्टेंट उनके खिलाफ प्लानिंग और गॉसिप कर रहे थे। वापसी पर उन्होंने सबसे पहले उन सदस्यों को टारगेट किया जो उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें कमजोर और नकारात्मक बताने में लगे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीधे-सीधे बसीर अली पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने उनकी पीठ पीछे बहुत बातें कीं। उन्होंने बसीर की परवरिश पर सवाल उठाए और कहा कि तुम्हारी  तो परवरिश ही खराब है।

फरहाना की वापसी ने सबको चौंकाया

फरहाना की धमाकेदार वापसी से घर के कई सदस्य चौंक गए। कुछ ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की लेकिन उनका गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग उन्हें गेम से बाहर करने का सपना देख रहे थे, अब उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी। 

दिमाग को हिला देती हैं Amazon Prime की ये क्राइम वेब सीरीज! हर एपिसोड में होता हैं खतरनाक झटका

प्रणित पर बरसीं फरहाना

इसके अलावा फरहाना का गुस्सा प्रणित पर भी उतरा। उन्होंने प्रणित को कहा कि वो दो कौड़ी के कॉमेडियन हैं। उनका ये बोल्ड कमेंट सभी घरवालों के लिए बहुत शॉकिंग था। यही नहीं, इसपर प्रणित ने भी जमकर उन्हें लताड़ा। दोनों में जमकर बहस हुई।

गौरव खन्ना ने फरहाना की करवाई एंट्री

बता दें लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस ने गौरव खन्ना को एक टफ डिसीजन लेने को कहा। गौरव से पूछा गया कि घर का राशन आधा कर दिया जाए या फरहाना को वापिस बुला लिया जाए? इस पर गौरव ने फरहाना को वापस बुलाने की च्वाइस को चुना। और इस तरह से फरहाना जिन्हे एलिमिनेशन के बाद से ही एक प्राइवेट रूम में रखा गया था उनकी बिग बॉस हाउस में एंट्री हो गई।

 बीच सड़क आयुष्मान-सारा की हुई जबरदस्त बहस, Pati Patni Aur Woh 2 के सेट पर क्रू मेंबर्स पर चले लात-घूसे!

Tags: bigg boss 19farhana bhattgaurav khanna
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट
Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?