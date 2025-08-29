Bigg Boss 19: सीक्रेट रूम से बाहर आते ही घरवालों से भिड़ीं Farhana, इन कंटेस्टेंट्स को किया टारगेट

Farhana Fight With Contestants: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में ड्रामा और ट्विस्ट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में घर की कंटेस्टेंट फरहाना भट्ट (Farhana Bhatt) को सीक्रेट रूम में भेजा गया था, जहां से उन्होंने घरवालों की हर हरकत और बातचीत को करीब से देखा। अब जैसे ही वह सीक्रेट रूम (Secret Room) से वापस लौटीं, घर में माहौल पूरी तरह बदल गया। फरहाना ने आते ही कई घरवालों को घेर लिया और उन पर जमकर गुस्सा उतारा।

दरअसल, सीक्रेट रूम में रहते हुए फरहाना ने देखा कि कुछ कंटेस्टेंट उनके खिलाफ प्लानिंग और गॉसिप कर रहे थे। वापसी पर उन्होंने सबसे पहले उन सदस्यों को टारगेट किया जो उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें कमजोर और नकारात्मक बताने में लगे थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सीधे-सीधे बसीर अली पर सवाल उठाए और कहा कि उन्होंने उनकी पीठ पीछे बहुत बातें कीं। उन्होंने बसीर की परवरिश पर सवाल उठाए और कहा कि तुम्हारी तो परवरिश ही खराब है।

फरहाना की वापसी ने सबको चौंकाया

फरहाना की धमाकेदार वापसी से घर के कई सदस्य चौंक गए। कुछ ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की लेकिन उनका गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग उन्हें गेम से बाहर करने का सपना देख रहे थे, अब उनकी सच्चाई सबके सामने आएगी।

प्रणित पर बरसीं फरहाना

इसके अलावा फरहाना का गुस्सा प्रणित पर भी उतरा। उन्होंने प्रणित को कहा कि वो दो कौड़ी के कॉमेडियन हैं। उनका ये बोल्ड कमेंट सभी घरवालों के लिए बहुत शॉकिंग था। यही नहीं, इसपर प्रणित ने भी जमकर उन्हें लताड़ा। दोनों में जमकर बहस हुई।

गौरव खन्ना ने फरहाना की करवाई एंट्री

बता दें लेटेस्ट एपिसोड में बिग बॉस ने गौरव खन्ना को एक टफ डिसीजन लेने को कहा। गौरव से पूछा गया कि घर का राशन आधा कर दिया जाए या फरहाना को वापिस बुला लिया जाए? इस पर गौरव ने फरहाना को वापस बुलाने की च्वाइस को चुना। और इस तरह से फरहाना जिन्हे एलिमिनेशन के बाद से ही एक प्राइवेट रूम में रखा गया था उनकी बिग बॉस हाउस में एंट्री हो गई।

