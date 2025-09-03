Home > मनोरंजन > Bigg Boss 19 में इस हफ्ते होगा Double Eviction, इन 2 कंटेस्टेंट का हो सकता है पत्ता कट…!

Bigg Boss 19 Eviction : बिग बॉस 19 के घर में इस हफ्ते कुछ नया होने वाला है. साथ ही वीकेंड का वार भी करीब है, जिससे लोगों के मन में एक डर है कि इस बार कौन घर से बाहर होगा.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 3, 2025 13:03:57 IST

Bigg Boss 19 Eviction : बिग बॉस में हर दिन कलेश होता रहता है और फिर वीक के एंड में सलमान खाल सबकी क्लास लगाते हैं, वहीं लोगों का एविक्शन भी होता है. अब ऐसी खबरे सामनेरही है कि इस बार घर में एख नहीं डबल एविक्शन होगा, तो इस बार घर से कौन बाहर जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा. इस हफ्ते के लिबिग बॉस में नॉमिनेशन टॉस्क दिए गए हैं, जिसमें उन लोगों का नाम आया है जिसे देख माना जा रहा था कि ये खिलाड़ी लंबा चलेगा, तो अब कौन होगा ये देखना तो अभी बाकी है.

डबल एविक्शन का धमाका

बिग बॉस के शो में इस हफ्ते डबल धमाका देखने को मिलेगा. खबरें हैं कि इस हफ्ते डबल इविक्शन होगा. बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस के घर से पिछते हफ्ते कोई बाहर नहीं हुआ था, तो इस बार दो लोग बाहर जा सकते हैं. हाल ही में शो में एक टास्क हुआ था, त्रिभुज टास्क जिसमें आवेज दरबार, कुनिका,तान्या,अमाल और मृदुल का नाम इस हफ्ते घर से बाहर होने का आ रहा है. अगर इस हफ्ते घर वालों के हिसाब से वोटिंग हो तो तान्या और आवेज घर से बाहर हो सकते हैं. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों बिग बॉस के पक्के खिलाड़ी है. इतनी जल्दी ये लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे. तो अब देखना ये है कि इस हफ्ते घर से कौन बाहर जाएगा.

मृदुल तिवारी ने लूटी लाइमलाइट

इस हफ्ते शो में राशन टॉस्क हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए कॉमेडी शो रखा गया था. इस टॉस्क में मृदुल तिवारी,नीलम गिरी और आवेज दरवार ने पूरी लाइमलाइट खींचली. जबकी शो में प्रनीत मोरे भी है जो एक कॉमेडियन है लेकिन उन्होंने कुछ खास रोस्टिंग नहीं की. तो अब फिल्हाल के लिए लोगों को ये जानना है कि इस बार कौन होगा घर से बाहर. 

