Bigg Boss 19 में इस हफ्ते होगा Double Eviction, इन 2 कंटेस्टेंट का हो सकता है पत्ता कट…!

Bigg Boss 19 Eviction : बिग बॉस में हर दिन कलेश होता रहता है और फिर वीक के एंड में सलमान खाल सबकी क्लास लगाते हैं, वहीं लोगों का एविक्शन भी होता है. अब ऐसी खबरे सामने आ रही है कि इस बार घर में एख नहीं डबल एविक्शन होगा, तो इस बार घर से कौन बाहर जाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा. इस हफ्ते के लि ए बिग बॉस में नॉमिनेशन टॉस्क दिए गए हैं, जिसमें उन लोगों का नाम आया है जिसे देख माना जा रहा था कि ये खिलाड़ी लंबा चलेगा, तो अब कौन होगा ये देखना तो अभी बाकी है.

डबल एविक्शन का धमाका

बिग बॉस के शो में इस हफ्ते डबल धमाका देखने को मिलेगा. खबरें हैं कि इस हफ्ते डबल इविक्शन होगा. बिग बॉस खबरी की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस के घर से पिछते हफ्ते कोई बाहर नहीं हुआ था, तो इस बार दो लोग बाहर जा सकते हैं. हाल ही में शो में एक टास्क हुआ था, त्रिभुज टास्क जिसमें आवेज दरबार, कुनिका,तान्या,अमाल और मृदुल का नाम इस हफ्ते घर से बाहर होने का आ रहा है. अगर इस हफ्ते घर वालों के हिसाब से वोटिंग हो तो तान्या और आवेज घर से बाहर हो सकते हैं. लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये दोनों बिग बॉस के पक्के खिलाड़ी है. इतनी जल्दी ये लोग घर से बाहर नहीं जाएंगे. तो अब देखना ये है कि इस हफ्ते घर से कौन बाहर जाएगा.

Double Eviction is coming soon in #BiggBoss19 , one of the highest paid contestants, and another most self-proclaimed hyped contestant will be evicted from the show. — Lady Khabri (@KhabriBossLady) September 2, 2025

मृदुल तिवारी ने लूटी लाइमलाइट

इस हफ्ते शो में राशन टॉस्क हुआ था, जिसे पूरा करने के लिए कॉमेडी शो रखा गया था. इस टॉस्क में मृदुल तिवारी,नीलम गिरी और आवेज दरवार ने पूरी लाइमलाइट खींचली. जबकी शो में प्रनीत मोरे भी है जो एक कॉमेडियन है लेकिन उन्होंने कुछ खास रोस्टिंग नहीं की. तो अब फिल्हाल के लिए लोगों को ये जानना है कि इस बार कौन होगा घर से बाहर.