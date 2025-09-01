Home > मनोरंजन > Tanya Mittal नहीं… ये कंटेस्टेंट है Bigg Boss 19 की रइस ज्यादी, हाउसफुल 5 में आई थी नजर..!

Bigg Boss 19 Contestant Net Worth : बिग बॉस का सीजन जब भी शुरु होता है, लोगों के अंदर एक बड़ी चाह होती है वो है कि कौन कहा से हैं और वो कितना अमीर है. ऐसे ही कुछ इस बार के सीजन में भी हुआ है, आइए जानते हैं इस बार का राजा कौन है-

Published By: sanskritij jaipuria
Published: September 1, 2025 16:28:01 IST

Bigg Boss 19 Contestant Net Worth : हर साल की तरह इस बार भी Bigg Boss 19 ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में धमाकेदार एंट्री ली है, लेकिन इस बार लोगों की नजरें सिर्फ झगड़ों या रोमांस पर नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की रईसी पर भी टिकी हुई हैं. क्योंकि शो में इस बार कुछ ऐसे लोग आए हैं, जो शुरु से ही अपनी रइसी दिखा रहे हैं, कि मेरे पास ये है मेरे पास वो है.. शायद अब तो आप समझ ही गए होंगे. हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है तान्या मित्तल. तो आइए जानते हैं कितनी सच्चाई है, या बस दिखावा है-

पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक (Natalia Janoszek Net Worth)

पोलिश एक्ट्रेस नतालिया जानोसजेक इस सीजन की सबसे अमीर कंटेस्टेंट मानी जा रही हैं. जागरण के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति ₹125 करोड़ के आसपास बताई जा रही है. हाल ही में वो ‘हाउसफुल 5’ जैसी बॉलीवुड फिल्म में भी नजर आई थीं.

अमाल मलिक (Amaal Malik Net Worth)

बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना-पहचाना नाम अमाल मलिक भी इस बार घर का हिस्सा हैं. अमाल की नेटवर्थ करीब ₹37.5 करोड़ बताई जाती है.

 बसीर अली (Basir Ali Net Worth)

‘रोडीज’ और ‘स्प्लिट्सविला’ जैसे शो में नजर आ चुके बसीर अली भी करोड़ों की क्लब में शामिल हैं. उनकी नेटवर्थ लगभग ₹20 करोड़ मानी जाती है.  

 अवेज दरबार (Awez Darbar Net Worth)

टिकटॉक से शुरुआत कर आज इंस्टाग्राम के टॉप इन्फ्लुएंसर्स में शुमार अवेज दरबार की कुल संपत्ति ₹12 करोड़ है.

 नगमा मिराजकर (Nagma Mirajkar Net Worth) 

सोशल मीडिया सेंसेशन नगमा मिराजकर की नेटवर्थ करीब ₹10 करोड़ बताई गई है. इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है और फैशन के मामले में भी नगमा का स्टाइल स्टेटमेंट उन्हें बाकी कंटेस्टेंट्स से अलग बनाता है.

 गौरव खन्ना (Gaurav Khanna Net Worth)

‘अनुपमा’ शो से फेमस हुए गौरव खन्ना टीवी इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं. वो ‘सेलेब्रिटी मास्टर शेफ्स’ के विनर भी रह चुके हैं. जागरण के अनुसार उनकी नेटवर्थ ₹8 करोड़ है.

 मृदुल तिवारी (Mridul Tiwari Net Worth)

यूट्यूबर और सोशल मीडिया क्रिएटर मृदुल तिवारी भी इस बार बिग बॉस हाउस का हिस्सा हैं. जागरण के मुताबिक उनकी संपत्ति ₹7 करोड़ के आसपास है.

 अशनूर कौर (Ashnoor Kaur Net Worth)

अशनूर कौर कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं और एक पॉपुलर एक्ट्रेस के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. उनकी नेटवर्थ भी करीब ₹7 करोड़ आंकी जा रही है.

 तान्या मित्तल (Tanya Mittal Net Worth)

शुरुआती हफ्ते में कई लोगों को ऐसा लगा कि तान्या मित्तल सबसे अमीर कंटेस्टेंट हैं, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी नेटवर्थ करीब ₹2 करोड़ है. हालांकि, उनके स्टाइल और प्रेजेंस ने उन्हें पब्लिक अटेंशन खूब दिलाया है.
 

Tags: Bigg Boss 19 Contestant Net Worthsalman khan
