Bigg Boss 19 में एंट्री लेते ही ट्रोलर्स के निशाने पर आई Tanya Mittal, लोगों ने कहा- ओवरएक्टिंग की दुकान और चापलूस

Bigg Boss 19 Contestant Tanya Mittal : सलमान खान का शो “बिग बॉस 19” टेलिकास्ट होते ही खबरों में छा गया है और हर जगह शो में कंटेस्टेंट के चर्चे हो रहे हैं, कुछ कंटेस्टेंट को लेकर लोगों का कहना है कि ये बिग बॉस के सीजन 19 को मजेदार बना देंगे, तो कुछ कंटेस्टेंट को एंट्री लेते ही ट्रोल किया जा रहा हैं। सबसे ज्यादा ट्रोल की जाने वाली कंटेस्टेंट की बात करें तो वो है तान्या मित्तल है, जिन्हें नखरीले अंजाद और ओवरएक्टिंग की वजह से ट्रोल से अपेन निशाने पर ले लिया है।

मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” की शुरूआत होते ही घर में मचा खूब बवाल (Most Controversial Show “Bigg Boss 19” Started)

मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल शो “बिग बॉस 19” की शुरूआत हो चुकी है और बिग बॉस हाउस में पहले ही दिन बवाल मचा गया है और ड्रामा शुरु हो गया है, लोगों के बीच बहस हो गई है और गुटबाजी शुरू हो गई है और जिस कंटेस्टेंट ने सबसे ज्यादा अटेंशन पाई है वो है, तान्या मित्तल, जिन्होंने पहले ही दिन अपने बेबाक बयानों और ‘बॉस’ स्टाइल से घर में तूफान खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल किया जा रहा है।

ट्रोलर्स के निशाने पर आई तान्या मित्तल (Tanya Mittal Became Target Of Trollers)



तान्या मित्तल को खूद को बॉस कहलाना पसंद है और वह खुद को राजा बताती है, उनका कहना है कि परिवार में भी लोग उन्हें नाम से नहीं बुलाते है और बॉस ही कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया की ऐसा क्यों तो उन्होंने कहा- ‘महिलाओं को सम्मान आसानी से नहीं मिलता, उसे मांगना पड़ता है और इसके लिए मैं 50 साल तक इंतजार नहीं करने वाली’। इसके अलावा तान्या मित्तल का कहना है कि उनके साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहते हैं और तान्या ने दावा किया कि ‘ कुंभ मेले में मेरे बॉडीगार्ड्स ने 100 लोगों और पुलिसवालों को बचाया था।,

तान्या मित्तल को लोगों ने कहा ओवरएक्टिंग की दुकान (People Called Tanya Mittal Miss Overacting)



वहीं बिग बॉस 19 के घर में पहले दिन ही तान्या मित्तल ने और एक्ट्रेस अशनूर कौर का तीखा विवाद हुआ था, जिसके बाद तान्या ने अशनूर को ‘बदतमीज’ और यहा तक की ‘अनग्रेटफुल’ तक कहा दिया था। वहीं अशनूर ने तान्या के झूठे बयानों की पोल खोली और कहा, ‘पहले तो तान्या ने कहा कि वो घर से बाहर नहीं जाती, फिर उन्होंने बोला कि उनके पास बॉडीगार्ड्स और चार गाड़ियां हैं.’ इन सब बयानों के बाद फैन पेजों ने प्रोमो क्लिप्स शेयर किया है और तान्या को ‘मिस ओवरएक्टिंग’ का टैग दे दिया और इसी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और कई लोग उन्हें फेक होने के लिए क्लास भी लगा रहे हैं। कई लोग तान्या मित्तल को चापलूस तक बता रहे हैं।