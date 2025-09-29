कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी
Home > भोजपुरी > कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

नीलम गिरी का वायरल बारिश डांस वीडियो जितना बोल्ड है, उतना ही सवालों से घिरा भी. कहीं ये बिग बॉस 19 की पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? फैंस कंफ्यूज हैं—ये असली जलवा है या बस लाइमलाइट पाने का गेम.

By: Anuradha Kashyap | Last Updated: September 29, 2025 6:36:07 AM IST

कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

Neelam Giri:  भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी  बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट है जैसे वह बिग बॉस में धमाल मचा रही है वैसे ही सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है.  वजह है उनका बारिश में भीग-भीगकर कर किया गया डांस. वीडियो में पिंक साड़ी पहनकर कैमरे के सामने बोल्ड अंदाज दिखा रही है लेकिन सच में वीडियो देख रही थी वीडियो ज्यादा रेन डांस काम और इंस्टा रील ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रहा है. जैसे क्लिप वायरल हुई लोगों ने से शेयर करना शुरू कर दिया लेकिन कई लोगों ने मजे भी लेना शुरू कर दिया. किसी ने कहा यह डांस नहीं बिजली गुल करने का प्लान है तो किसी ने इसे बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी बता दिया। 

View this post on Instagram

A post shared by Neelam Giri (@neelamgiri_)

पिंक साड़ियां बिजली का तार

पिंक साड़ी पहनकर बारिश में अदाएं दिखाना और कैमरे के सामने बार-बार पल्लू गिरना इसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि नीलम गिरी का ‘डांस फायर ब्रिगेड बुलाने’ लायक है. उनके इस डांस के बाद इंटरनेट पर कमेंट की बाढ़ आ गई किसी ने कहा इससे ‘अच्छी तो मेरी छत से टपकती पानी की बूंदे हैं’ तो किसी  ने कहा की ‘भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना कॉमेडी शो शुरू करना चाहिए’. नीलम गिरी का अंदाज भले ही हॉट लग रहा हो लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसे ओवरहाइप मान  रहा है. 

बिग बॉस का बवाल या सोशल मीडिया का तमाशा

नीलम गिरी इस समय बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट है और वह बिग बॉस शो में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है शो में उनके झगड़े और ओवर ड्रामा वैसे ही सुर्खियों में है ऊपर से यह बारिश वाला वीडियो और ट्रेलर्स के निशान आने पर आ गया है.  लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस घर से निकलने के बाद नीलम को सीधा वाटर पार्क का टिकट कटा लेना चाहिए.

मेहनत और स्टारडम का असली जलवा

ट्रोलिंग की बीच सच्चाई यह भी की नीलम गिरी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनकी एक्टिंग डांसिंग और बोल्डनेस से उन्हें एक खास जगह दिलाई है. उन्हें भोजपुरी की सोनाक्षी सिन्हा कहा जाता है इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी मेहनत और बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया है पिंक साड़ी वाला वीडियो चाहे मजाक का टॉपिक बन गया लेकिन इससे यह भी साबित होता है की नीलम गिरी में वो चार्म है जो लोगों को देखने पर मजबूर कर देता है. बिग बॉस 19 में उनका गेम का भी दमदार और यही वजह है कि दर्शकों ने खूब पसंद कर रहे हैं. 

Tags: Bhojpuri Actress Neelam GiriBhojpuri hot actressBigg Boss 19 Neelam GiriNeelam Giri pink saree viral
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी...

September 30, 2025

अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट...

September 29, 2025

बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस...

September 29, 2025

भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते...

September 29, 2025

परिवार के साथ बना रहे हैं मथुरा घूमने का प्लान,...

September 29, 2025

3 आसान आइटम से बनाएं घर जैसा स्वादिष्ट और क्रिस्पी...

September 29, 2025
कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी
कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी
कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी
कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी