कैमरे के सामने बार – बार पल्लू गिराकर …हसीना की इस हरकत को बताया बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी

Neelam Giri: भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट है जैसे वह बिग बॉस में धमाल मचा रही है वैसे ही सोशल मीडिया पर उनका एक पोस्ट काफी ज्यादा वायरल हो रही है. वजह है उनका बारिश में भीग-भीगकर कर किया गया डांस. वीडियो में पिंक साड़ी पहनकर कैमरे के सामने बोल्ड अंदाज दिखा रही है लेकिन सच में वीडियो देख रही थी वीडियो ज्यादा रेन डांस काम और इंस्टा रील ओवर एक्टिंग ज्यादा लग रहा है. जैसे क्लिप वायरल हुई लोगों ने से शेयर करना शुरू कर दिया लेकिन कई लोगों ने मजे भी लेना शुरू कर दिया. किसी ने कहा यह डांस नहीं बिजली गुल करने का प्लान है तो किसी ने इसे बिग बॉस के लिए सस्ती पब्लिसिटी बता दिया।

पिंक साड़ियां बिजली का तार

पिंक साड़ी पहनकर बारिश में अदाएं दिखाना और कैमरे के सामने बार-बार पल्लू गिरना इसे देखकर तो कोई भी यही कहेगा कि नीलम गिरी का ‘डांस फायर ब्रिगेड बुलाने’ लायक है. उनके इस डांस के बाद इंटरनेट पर कमेंट की बाढ़ आ गई किसी ने कहा इससे ‘अच्छी तो मेरी छत से टपकती पानी की बूंदे हैं’ तो किसी ने कहा की ‘भोजपुरी इंडस्ट्री को अपना कॉमेडी शो शुरू करना चाहिए’. नीलम गिरी का अंदाज भले ही हॉट लग रहा हो लेकिन एक बड़ा हिस्सा इसे ओवरहाइप मान रहा है.

बिग बॉस का बवाल या सोशल मीडिया का तमाशा

नीलम गिरी इस समय बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट है और वह बिग बॉस शो में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है शो में उनके झगड़े और ओवर ड्रामा वैसे ही सुर्खियों में है ऊपर से यह बारिश वाला वीडियो और ट्रेलर्स के निशान आने पर आ गया है. लोग कह रहे हैं कि बिग बॉस घर से निकलने के बाद नीलम को सीधा वाटर पार्क का टिकट कटा लेना चाहिए.

मेहनत और स्टारडम का असली जलवा

ट्रोलिंग की बीच सच्चाई यह भी की नीलम गिरी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनकी एक्टिंग डांसिंग और बोल्डनेस से उन्हें एक खास जगह दिलाई है. उन्हें भोजपुरी की सोनाक्षी सिन्हा कहा जाता है इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने अपनी मेहनत और बलबूते पर यह मुकाम हासिल किया है पिंक साड़ी वाला वीडियो चाहे मजाक का टॉपिक बन गया लेकिन इससे यह भी साबित होता है की नीलम गिरी में वो चार्म है जो लोगों को देखने पर मजबूर कर देता है. बिग बॉस 19 में उनका गेम का भी दमदार और यही वजह है कि दर्शकों ने खूब पसंद कर रहे हैं.