Home > मनोरंजन > Exclusive: Bigg Boss 19 में धमाल मचाने के लिए तैयार हैं Mridul Tiwari, साम, दाम, दंंड, भेद से खलेंगे गेम!

Inkhabar Exclusive: बिग बॉस 19 की प्रतियोगी मृदुल तिवारी की ऑनलाइन काफी फैन फॉलोइंगहै, उनके 4.5 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स और 19 मिलियन से अधिक यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। बिग बॉस के घर में जाने से पहले उन्होंने इनखबर की टीम से बातचीत की है।

Published By: Preeti Rajput
Published: August 25, 2025 16:57:00 IST

Bigg Boss 19 Mridul Tiwari Exclusive: सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस अपने नए सीज़न के साथ लौट आया है और इस बार इसकी चर्चा पहले से कहीं ज़्यादा है। इस शो का सीज़न 19 लोकतंत्र से प्रेरित अपनी थीम “घरवालों की सरकार” के साथ पहले ही चर्चा का विषय बन चुका है। इस शो में लोग घरवालों को देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। बिग बॉस के घर में जाने से पहले मृदुल तिवारी ने इनखबर की टीम से बातचीत की। 

बिग बॉस में गेम प्लान को लेकर किए खुलासे 

इनखबर से बात करते हुए मृदुल तिवारी ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। टीम ने सवाल करते हुए पूछा कि-शहनाज़ गिल ने सोशल मीडिया पर कहा कि वह शहबाज़ और आप दोनों का समर्थन करती हैं, लेकिन वह चाहती हैं कि लोग शहबाज़ को वोट दें। यह जानने के बाद आपके मन में सबसे पहले क्या विचार आता है? इसका जवाब देते हुए मृदुल ने कहा कि- मेरे दिमाग में इन सभी बातों के लिए किसी तरह के विचार नहीं आते हैं। मुझे वह काफी पसंद हैं मैं उन्हें फॉलों भी करता हूं। जैसे वह उनकी बहन हैं उन्हे स्पोर्ट कर रही हैं। उसी तरह से मेरी बहन मुझे स्पोर्ट करेंगी। 
 
अगले सवाल खेल की रणनीति को लेकर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि- मैं रियल रहने वाला है। इस गेम में मैं बस लोगों को एंटरटेन करने वाला हूं। मृदुल ने अपने फैंस को लेकर कहा कि- फैंस मेरी हिम्मत हैं। मेरे चाहने वाले लोग ही इस शो में देखने के लिए आने वाले हैं। मैं बस शो में अपनी पूरी कोशिश करना वाला हूं। मैं कोशिश करूंगा की घर का माहौल खुशी से भरा रहे। 

कौन है मृदुल तिवारी? 

बता दें कि मृदुल तिवारी 7 मार्च, 2001 को इटावा उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। मृदुल ने मेरठ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनके माता-पिता राघवेंद्र तिवारी और शशि तिवारी हैं। उनकी दो बहनें भी हैं, मनीषा शर्मा और प्रगति तिवारी, जिनमें से प्रगति तिवारी स्वयं एक प्रसिद्ध अभिनेत्री-प्रभावक और YouTuber हैं। 

