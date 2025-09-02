Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट Gaurav Khanna की वायरल हुई रोमांटिक तस्वीरें! पत्नी Akanksha Chamola हुई बेकाबू, kiss करते हुए काटा होंठों पर

Bigg Boss 19 Contestant Gaurav Khanna: सलमान खाने का सबसे विवादित शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। शो में आया हर कंटेस्टेंट सुर्खियां बटोर रहा है, वहीं जो सबसे ज्यादा लोगों की नजरों में आ रहा है वो हैं गौरव खन्ना, जिन्हें बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला से भी कंपेयर किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लोग उन्हें काफी सपोर्ट कर रहे है। बिग बॉस हाउस में ही बल्किगौरव खन्ना के चर्चे घर के बाहर भी जोरो से हो रहे हैं। इंटरनेट पर एक्टर की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिसमें वह अपनी पत्नी आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) के साथ रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं।

गौरव खन्ना बिग बॉस 19 में दिखा रहे है अपना जलवा

दरअसल, टीवी के सबसे पॉपुलर सीरियल अनुपमा को छोड़ने के बाद गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में अपना जलवा दिखा रहे हैं। वहीं जिस दिन से गौरव खन्ना ने बिग बॉस के घर में कदम रखा है, तब से ही उनकी पत्नी आकांक्षा चामोला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुकी हैं और अब सोशल मीडिया पर आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की रोमांटिक तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिन्हें देख यह कहना बिलकुल गलत नहीं होगा कि टीवी की ये खूबसूरत हसीना अपने पति पर प्यार लुटाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है।

आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना की रोमांटिक तस्वीरें

ऐसा पहली बार नहीं है कि आकांक्षा चामोला और गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) की ऐसी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई हैं। टीवी इंडस्ट्री का ये पॉपुलर कपल हमेशा ही अपने बोल्ड अंदाज की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। पहले भी दोनों की कई तस्वीरें सामने आई हैं। पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला एक दूसरे को किस करते नजर आए और इस दौरान आकांक्षा चामोला (Akanksha Chamola) इतनी बेकाबू हो गई थी कि उन्होंने अपने पति गौरव खन्ना के होंठ पर काट लिया और इस बोल्ड तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था – “गौरव खन्ना मेरा वो विटामिन है जिसकी खुराक मुझे रोज चाहिए होती है”। गौरव खन्ना और आकांक्षा चामोला की रोमांटिक तस्वीरें हमेशा ही खबरों में चर्चा का विषय रही हैं, लेकिन कपल को लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पढ़ता है।