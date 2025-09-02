‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस

Bigg Boss 19 : कश्मीर की एक्ट्रेस और खुद को ‘पीस एक्टिविस्ट’ कहने वाली फरहाना भट जब बिग बॉस हाउस में आईं, तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वो घर में शांति और संतुलन बनाए रखने आई हैं. शुरुआत में उनका रवैया शांत नजर आया. लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई. एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि फरहाना को घर से एविक्ट कर दिया गया. हालांकि, बिग बॉस ने उन्हें एक सीक्रेट रूम में भेजकर एक और मौका दिया और यहीं से कहानी ने यू-टर्न लिया.

सीक्रेट रूम में बैठकर फरहाना ने देखा और सुना कि बाकी कंटेस्टेंट उनके बारे में क्या सोचते हैं. शायद यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी. लौटने के बाद फरहाना का अंदाज पूरी तरह बदल गया. अब वो न केवल ज्यादा बेबाक थीं, बल्कि हर बात पर गुस्सा और तानेबाजी करती नजर आईं. जो फरहाना शांति की बात करती थीं, वही अब अपशब्दों की बौछार कर रही थीं.

‘बी ग्रेड’, ‘गंदी नाली का कीड़ा’, ‘2 कौड़ी का इंसान’

फरहाना की जुबान अब बेकाबू होती जा रही है. वो किसी को ‘2 कौड़ी का इंसान’ कह रही हैं, तो किसी को ‘बी ग्रेड आदमी’. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बर्ताव की तुलना प्रियंका जग्गा और KRK से करनी शुरू कर दी है. यहां तक कि उन्हें “प्रियंका जग्गा 2.0” कहा जाने लगा है. लोगों का मानना है कि फरहाना का बदला हुआ रूप केवल फुटेज पाने की कोशिश है, न कि कोई असली गेम प्लान.

Peas Activist Farhanna Bhatt in episode every minute – 2 Kaudi ka insaan, 2 paise ka insaan, B grade insaan, bhikari, gandi nali ke keeda….. She’s either a KRK relative or Priyanka Jagga 2.O. Full kaleshi girl #BiggBoss19 — BBTak (@BiggBoss_Tak) September 1, 2025

Farhanna Bhatt’s drama is just noise in the house. The real game is being played by Gaurav Khanna, who stays calm, honest, and focused. While others create chaos, Gaurav leads with respect and strength. #TeamGauravKhanna supports his consistency and true leadership. Let’s keep… — Gaurav Khanna Fans (@GauravKhannaFP) September 1, 2025

Farhanna is literally on repeat mode with her 2 kaudi – 2 paise dictionary 🤯 She’s giving full Priyanka Jagga 2.0 vibes, pure kalesh content 😅🔥 #BiggBoss19 — Manish Kumar (@i_manish_3) September 1, 2025

जनता का गुस्सा और सवाल

लोगों की राय अब फरहाना के खिलाफ जाती दिख रही है. एक यूजर ने लिखा, “फरहाना सिर्फ चिल्ला रही हैं, असली गेम तो गौरन खन्ना खेल रहा है.” वहीं कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये वही फरहाना हैं जो खुद को ‘पीस एक्टिविस्ट’ बताती थीं? अब देखना ये होगा कि बिग बॉस हाउस में उनका ये रूप उन्हें आगे ले जाता है या एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाता है.

