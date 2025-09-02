Home > मनोरंजन > ‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस

‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस

Bigg Boss 19 : बिग बॉस 19 के घर के हंगामा कभी खत्म नहीं होता है, कभी कुछ न कुछ लगा ही रहता है. इन दिनों कंटेस्टेंट फरहाना भट अपनी बेबाकी के लिए वायरल हो रही है, लोगों का कहना है कि वो ये हैं भी या नहीं.

Published By: Sanskriti Jaipuria
Published: September 2, 2025 09:44:00 IST

farahana bhatt
farahana bhatt

Bigg Boss 19 : कश्मीर की एक्ट्रेस और खुद को ‘पीस एक्टिविस्ट’ कहने वाली फरहाना भट जब बिग बॉस हाउस में आईं, तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि वो घर में शांति और संतुलन बनाए रखने आई हैं. शुरुआत में उनका रवैया शांत नजर आया. लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाई. एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि फरहाना को घर से एविक्ट कर दिया गया. हालांकि, बिग बॉस ने उन्हें एक सीक्रेट रूम में भेजकर एक और मौका दिया और यहीं से कहानी ने यू-टर्न लिया.

सीक्रेट रूम में बैठकर फरहाना ने देखा और सुना कि बाकी कंटेस्टेंट उनके बारे में क्या सोचते हैं. शायद यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें किसी की परवाह नहीं करनी. लौटने के बाद फरहाना का अंदाज पूरी तरह बदल गया. अब वो न केवल ज्यादा बेबाक थीं, बल्कि हर बात पर गुस्सा और तानेबाजी करती नजर आईं. जो फरहाना शांति की बात करती थीं, वही अब अपशब्दों की बौछार कर रही थीं.

 ‘बी ग्रेड’, ‘गंदी नाली का कीड़ा’, ‘2 कौड़ी का इंसान’

फरहाना की जुबान अब बेकाबू होती जा रही है. वो किसी को ‘2 कौड़ी का इंसान’ कह रही हैं, तो किसी को ‘बी ग्रेड आदमी’. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके बर्ताव की तुलना प्रियंका जग्गा और KRK से करनी शुरू कर दी है. यहां तक कि उन्हें “प्रियंका जग्गा 2.0” कहा जाने लगा है. लोगों का मानना है कि फरहाना का बदला हुआ रूप केवल फुटेज पाने की कोशिश है, न कि कोई असली गेम प्लान.

जनता का गुस्सा और सवाल

लोगों की राय अब फरहाना के खिलाफ जाती दिख रही है. एक यूजर ने लिखा, “फरहाना सिर्फ चिल्ला रही हैं, असली गेम तो गौरन खन्ना खेल रहा है.” वहीं कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये वही फरहाना हैं जो खुद को ‘पीस एक्टिविस्ट’ बताती थीं? अब देखना ये होगा कि बिग बॉस हाउस में उनका ये रूप उन्हें आगे ले जाता है या एक बार फिर बाहर का रास्ता दिखाता है.
 

Tags: bigg boss 19farahana bhattsalman khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कद्दू के बीज खाने का सही तरीका क्या है? जानिए...

September 2, 2025

नारियल तेल के 5 बड़े फायदे

September 2, 2025

गुड़हल का पानी पीने से क्या होता है?

September 2, 2025

इस मूलांक के बच्चे बनते हैं बड़े अधिकारी, कमाते हैं...

September 2, 2025

असली और नकली शहद की पहचान करने के 4 आसान...

September 2, 2025

Protein की कमी को झट से दूर करेंगे ये 5...

September 2, 2025
‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस
‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस
‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस
‘प्रियंका जग्गा 2.0’ नाम से क्यों ट्रोल हो रही हैं फरहाना भट? नया रुप देख ‘पीस एक्टिविस्ट’ पर भड़के फैंस
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?